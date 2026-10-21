Banda Los Recoditos compite por el Latin Grammy con "Piratita"

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La Banda Los Recoditos se encuentra en el centro del auge del regional mexicano y de las discusiones en torno a los mensajes que transmiten sus canciones. Según Rafael González, vocalista de la agrupación, los artistas asumen una responsabilidad respecto a las historias que deciden presentar al público. La banda, que se formó en Mazatlán en 1989, se define como una agrupación que aborda temas de amor, desamor y fiesta, en lugar de los típicos corridos.

González enfatiza que desde la selección de un tema, se establece un público objetivo que generalmente es familiar. Los Recoditos también abogan por la eliminación de prejuicios entre géneros musicales. En este contexto, el vocalista plantea que la música debe ser una forma de compartir experiencias y no de competencia, invitando a la apertura hacia diferentes propuestas musicales.

Con una trayectoria arraigada en la familia Lizárraga, la banda ha desarrollado habilidades para manejar las tensiones que surgen durante sus frecuentes giras, donde el autobús se convierte en un espacio homogéneo que refleja las dinámicas familiares. Santos de Jesús Pérez, conocido como "JeyPi", otro de los vocalistas, admitió que a veces las tensiones personales afectan su rendimiento, aunque también son parte natural de cualquier grupo que convive estrechamente.

En la actualidad, Los Recoditos aspiran a obtener su tercer Latin Grammy, estando nominados en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda con su disco "Piratita". Esta nominación representa un importante hito, siendo la décima de su carrera. González destacó que alcanzar este reconocimiento no solo representa un logro para la banda, sino también para las múltiples familias que están detrás de su éxito, quienes desempeñan un papel fundamental en sus actividades musicales.

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El próximo 8 de noviembre, la agrupación participará en el Vita Fest, un evento que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde compartirán escenario con otros artistas como Enjambre, Alexander Acha y Mau & Ricky. Esta participación reafirma el compromiso de Los Recoditos con su público y la industria musical, en un entorno que continúa evolucionando.