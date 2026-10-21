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Alfonso Cuarón recibe medalla de Filmoteca de la UNAM

El cineasta mexicano fue galardonado en Morelia por su trayectoria

Por El Universal

Octubre 21, 2026 06:18 a.m.
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Alfonso Cuarón galardonado con la Medalla de la Filmoteca de la UNAM.

Alfonso Cuarón galardonado con la Medalla de la Filmoteca de la UNAM.

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      El destacado director de cine Alfonso Cuarón recibió recientemente la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, en una emotiva ceremonia celebrada en el auditorio del Centro Universitario Cultural de Morelia. Cuarón, conocido por su obra en películas como "Y tu mamá también", "Gravedad" y "ROMA", expresó su alegría por recibir un reconocimiento de su alma mater, especialmente tras haber sido expulsado a mediados de los años 80 del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), ahora ENAC de la UNAM.

      Durante su discurso, Cuarón se mostró orgulloso de su formación como cineasta, reconociendo que no concluyó sus estudios debido a diversas circunstancias personales. "Debo decir que sí, que soy cuequero y de la Facultad de Filosofía, no terminé ninguna de las dos", relató, explicando que debió interrumpir su carrera por razones laborales y personales, incluido el hecho de convertirse en padre a una edad temprana.

      La medalla, elaborada con plata recuperada del revelado de películas, simboliza la conexión del cineasta con la historia del cine en México. Mientras recibía el galardón, Cuarón lideró la tradicional porra del Goya universitario, resaltando su cercanía con la comunidad estudiantil. Recordó también su expulsión de la escuela por participar en un cortometraje en inglés, lo cual no fue bien recibido en aquella época.

      Cuarón aprovechó la ocasión para rememorar sus años formativos y hacer referencia al trágico incendio de la Cineteca Nacional en 1982, un suceso que destruyó una parte significativa del acervo cinematográfico. Narró que, en aquel entonces, se encontraba en su hogar, planeando ir al cine con un amigo, cuando se enteró del incendio que devastó la institución.

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      La Filmoteca de la UNAM ha jugado un papel crucial en la preservación del patrimonio cinematográfico de Latinoamérica desde su creación en 1960, según Cuarón. Subrayó la importancia de proteger y conservar las obras cinematográficas, alertando sobre la problemática de la deterioración de las películas con el tiempo: "Todas las películas tienen una fecha de caducidad en términos de resolución".

      El director estuvo acompañado por su familia durante la entrega del reconocimiento, incluyendo a su hijo Jonás y a su hermano Carlos Cuarón. Esta medalla ha sido otorgada desde 1987 a personalidades que han realizado contribuciones significativas al cine, siendo Cuarón una de las muchas figuras prestigiosas en recibirla a lo largo de los años.

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