Existe en el país déficit de controladores aéreos

CIUDAD DE MÉXICO.- El déficit de controladores aéreos a causa de recortes presupuestales a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) puede poner en riesgo la seguridad aérea en el país, alertaron representantes del gremio.

A medida que aumenta la cantidad de operaciones y se abren nuevos aeropuertos o se amplían los existentes, es recomendable incrementar el número de controladores, lo que no ha ocurrido a causa de un menor gasto asignado a esa dependencia en los últimos años.

A Seneam, instancia encargada de asignar los controladores aéreos a cada aeropuerto del país, se le canalizaron 6 mil millones de pesos en 2021. Sin embargo, en 2022 se le asignaron alrededor de 3 mil 900 millones de pesos; 3 mil 200 millones en 2023; 3 mil 400 un año después, y este año el presupuesto cayó a 3 mil millones de pesos.

Para 2026, la propuesta del gobierno es asignarle 3 mil 913 millones de pesos, monto aún lejano al que se aprobó en 2021.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, dijo es ilógico que se le asigne menos presupuesto a Seneam y no se resuelva falta de personal cuando están aumentando operaciones aéreas.