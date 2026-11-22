Última jornada del Apertura 2026 sin transmisión en TV abierta
El partido entre Chivas y Cruz Azul es clave para definir al líder del torneo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Este domingo, el Apertura 2026 cerrará el telón de su fase regular con dos partidos. Uno de ellos definirá el liderato del torneo: el que Chivas y Cruz Azul disputarán en el Estadio Akron.
Chivas y Cruz Azul disputan el liderato del torneo
Momentáneamente, la cima es celeste. La "Máquina" ocupa el primer lugar de la clasificación general con 32 puntos. Sin embargo, una victoria de los rojiblancos podría arrebatarles el liderato.
El resto de los equipos clasificados a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano son América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Transmisión y horarios de los partidos finales
Mientras que, sin posibilidades de clasificar, el último partido que se disputará en la Jornada 17 del Apertura 2026 será el que Querétaro y Necaxa sostendrán en el Estadio Corregidora.
Cabe destacar que ninguno de los dos partidos se transmitirá por televisión abierta.
¿A qué hora y por dónde ver los últimos partidos de la Jornada 17 del Apertura 2026?
Domingo, 22 de noviembre
Chivas vs Cruz Azul | 17:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Amazon Prime Video.
Querétaro vs Necaxa | 19:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por FOX One y FOX.
no te pierdas estas noticias
Última jornada del Apertura 2026 sin transmisión en TV abierta
El Universal
El partido entre Chivas y Cruz Azul es clave para definir al líder del torneo
Vaqueros Dallas mantienen esperanza de postemporada en NFL
El Universal
Vaqueros Dallas aún pueden ganar división y acceder a playoffs
América pierde oportunidad de liderar tras derrota ante Tigres
El Universal
El gol de Juan Brunetta fue decisivo para que Tigres venciera a América