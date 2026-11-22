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Este domingo, el Apertura 2026 cerrará el telón de su fase regular con dos partidos. Uno de ellos definirá el liderato del torneo: el que Chivas y Cruz Azul disputarán en el Estadio Akron.

Chivas y Cruz Azul disputan el liderato del torneo

Momentáneamente, la cima es celeste. La "Máquina" ocupa el primer lugar de la clasificación general con 32 puntos. Sin embargo, una victoria de los rojiblancos podría arrebatarles el liderato.

El resto de los equipos clasificados a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano son América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.

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Transmisión y horarios de los partidos finales

Mientras que, sin posibilidades de clasificar, el último partido que se disputará en la Jornada 17 del Apertura 2026 será el que Querétaro y Necaxa sostendrán en el Estadio Corregidora.

Cabe destacar que ninguno de los dos partidos se transmitirá por televisión abierta.

¿A qué hora y por dónde ver los últimos partidos de la Jornada 17 del Apertura 2026?

Domingo, 22 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | 17:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Amazon Prime Video.

Querétaro vs Necaxa | 19:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por FOX One y FOX.