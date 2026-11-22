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La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 31 personas por su probable participación en distintos delitos, como resultado de operativos de vigilancia y prevención realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante las intervenciones fueron aseguradas 77 dosis de una sustancia con características similares al cristal y 461.1 gramos de marihuana, además de un inhibidor de señal GPS.

Tanto las personas detenidas como los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La dependencia no precisó los municipios donde ocurrieron las detenciones, los delitos atribuidos a cada persona ni el periodo en que se desarrollaron los operativos.

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La SSPC señaló que mantiene dispositivos de vigilancia y prevención del delito en las cuatro regiones del estado.