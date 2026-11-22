Mueren piloto y pasajero tras desplome de avioneta en Culiacán
Autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas del accidente
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Las autoridades de Aeronáutica Civil investigan las causas del accidente de una avioneta Cessna la cual se desplomó en una pista de prácticas, en la sindicatura de Sanalona, en el extremo oriente de Culiacán, en el que perdieron la vida Baudelio "N", presuntamente el piloto y el pasajero Rafael Humberto "N".
Acciones de la autoridad
Elementos del ejército, Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar del siniestro, en donde la aeronave se impactó contra la barda perimetral de un campestre, cercano a la pista de maniobras y luego se incendió.
Impacto en la comunidad
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Los vecinos de la zona de Carboneras, conocida por su tradición de hornear pan y venta de quesos, notificaron a las autoridades que una avioneta luego de volar a muy baja altura se desplomó muy cerca de ese punto y observaron humo a la distancia.
Detalles confirmados
Según los datos preliminares, en el ejido Plan de Oriente, de la sindicatura de Sanalona se ubica una pista de pruebas de nuevos pilotos, por lo que las autoridades de Aeronáutica Civil iniciaron las investigaciones respectivas sobre las maniobras de la avioneta Cessna y la posible falla que esta pudo presentar en pleno vuelo.
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