"El secretario de Marina no está escondido"

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, "no está escondido" y afirmó que actualmente no existe ninguna carpeta de investigación en su contra por el caso de huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos políticos.

EL UNIVERSAL publicó este viernes que, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no había logrado localizar al exsecretario para una diligencia, la Secretaría de Marina señaló que Ojeda Durán continúa dentro de la institución como asesor del alto mando naval.

Reconoce embajador inhibición de dron desde México

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció la inhabilitación que hicieron autoridades mexicanas de un dron comercial usado por grupos de la delincuencia para vigilar rutas para el tráfico de personas hacia territorio estadounidense.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson destacó la cooperación entre México y Estados Unidos para convertir la información en acción: "desarticulando operaciones criminales y terroristas, y haciendo más segura nuestra frontera".

"Mediante el intercambio de inteligencia entre CBP y la Secretaría de Defensa, las autoridades mexicanas detectaron un dron utilizado por un grupo criminal para vigilar rutas de tráfico de personas hacia los Estados Unidos, detuvieron a su presunto operador y aseguraron un arma de fuego, municiones y el control del dron", explicó.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó la noche de este jueves que personal del Ejército, mediante el intercambio de información con la CBP de Estados Unidos detectó e inhibió, en la Colonia Nido de las Águilas del municipio de Tijuana, en Baja California, un dron de características comerciales que ingresó a territorio nacional procedente de Estados Unidos.

El cual era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia ese país.

Abundó que como parte de la operación, personal militar realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que permitieron localizar y detener al presunto operador del dron.

"Durante esta acción se aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron. La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica, así como realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes", resaltó la dependencia.

Detalló que el 15 de septiembre de este año, el Comandante de la 2/a. Zona Militar en Tijuana en sus instalaciones, encabezó una reunión binacional de CBP de Estados Unidos.

En un comunicado la Defensa señaló que el evento tuvo como propósito realizar una evaluación intermedia de la "Operación Águila Alta" que se desarrolla en el área fronteriza de Tijuana y San Diego, cada fuerza dentro de su territorio.

Además, se reiteró su compromiso para fortalecer la seguridad fronteriza, con base en los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, así como respeto a las decisiones y territorios soberanos de ambas naciones.