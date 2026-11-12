Falta el 10% de concesionarias de adoptar código de ética: CRT

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A pesar de que hace una semana se venció el plazo para que los concesionarios de radio y televisión cuenten con su código de ética y con el personal defensor de las audiencias, aún falta el 10% del total, dijo la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

"Al cierre del plazo para presentar ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el código de ética y la designación de las personas defensoras de audiencias, 90% de las concesionarias de radio y televisión comerciales y públicas ya cumplieron con esta disposición", dijo.

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El 6 de noviembre pasado se venció el plazo para cumplir con los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias publicados el 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Los cambios que se adoptaron en esos lineamientos tienen que ver con tres temas: atención a quejas, sanciones y establecer una diferenciación entre información y opinión.Será a partir del 16 de noviembre que "las audiencias podrán presentar sus quejas ante las defensorías, cuyos datos de contacto se encontrarán publicados en las páginas oficiales de cada medio", expuso la CRT.Los defensores podrán recibir quejas, sugerencias y reclamaciones con base en los nuevos Códigos de Ética adoptados por los concesionarios."Las estaciones de radio y canales de televisión tienen la obligación de publicar, en un lugar visible de sus páginas oficiales, su Código de Ética y los medios de contacto de su defensoría, garantizando canales directos, transparentes y accesibles para las audiencias".Añadió que la radio y televisión comunitarias, indígenas y afromexicanas tendrán hasta junio de 2027 para cumplir con estas disposiciones, contando en todo momento con la asesoría y el acompañamiento directo de la CRT.Hace más de dos meses, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) los cambios "guardan un balance importante entre regulación, libertad editorial, libertad de expresión y la viabilidad económica".Para la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, no existe censura ni se limita la libertad de expresión. "Queda claro que la CRT no revisará contenidos, tutelará (que se cumpla con el procedimiento".