Contrato para credenciales del INE alcanza a Kahwagi y a Somos

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Un contrato de 71 millones de dólares, unos mil 300 millones de pesos, para producir las credenciales de elector del INE hasta 2031 ha puesto bajo la lupa a empresas de la familia Kahwagi (que en lo político ha estado ligada con el Partido Verde y la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo) y a la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral.

Pero también ha dejado al descubierto una serie de vínculos políticos que llegan hasta el partido Somos, donde ahora milita un exfuncionario sancionado hace más de dos décadas por entregar contratos irregulares a una de las compañías beneficiadas con el negocio.

Se trata de Fernando Peña Garavito, quien en el año 2000 fue inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos, luego de que la Contraloría General del entonces Distrito Federal determinara que había asignado contratos a Cosmocolor, empresa de los Kahwagi, sin licitación y con sobreprecios entre 1995 y 1997.

Peña Garavito fue posteriormente Diputado federal por el PRI, entre 2015 y 2018, y en octubre de 2026 se incorporó a Somos, partido en el que también participa Juan Carlos Padilla Aguilar, el exfuncionario que en 1989 incorporó al Cisen a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, hoy señalados por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con contratos del INE.

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El negocio en cuestión fue adjudicado en diciembre de 2025, cuando Taddei todavía presidía el Instituto Nacional Electoral, al consorcio integrado por Cosmocolor e ICards Solutions, ambas empresas vinculadas con la familia Kahwagi, y Talleres Gráficos de México. La familia tiene además una larga trayectoria de relaciones políticas, particularmente con el Partido Verde y con la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, a través de Jorge Kahwagi Macari, quien fue legislador de ambas fuerzas políticas.

El contrato para las credenciales de elector también está bajo investigación después de que se difundieran videos en los que se escucha al contratista José Alfredo Hernández Casillas presuntamente negociar pagos irregulares con Taddei. En una de esas grabaciones se escucha al contratista negociar "moches" con Taddei, diciéndole: "Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?".

Y también en otro video difundido por Latinus se observó un brindis navideño al que acudieron varios proveedores del INE, entre ellos el vicepresidente de la empresa Cosmocolor, Fernando Marón Kahwagi, que para entonces ya había ganado el contrato para las identificaciones.

En dicha reunión se escucha decir a Hernández Casillas: "Salud a la Presidenta Guadalupe Taddei por su apoyo en el proyecto". Ante lo que Cosmocolor defendió en un comunicado enviado a medios que no hubo algún favoritismo para asignarle el contrato, e incluso pidió que la Auditoría Superior investigara el caso.

Dicha empresa de los Kahwagi tiene más de cinco décadas de historia, y distintas polémicas. En el año 2000, de acuerdo con una nota de El Universal, la Contraloría General del Distrito Federal inhabilitó del servicio público por un lapso de 20 años a Fernando Peña Garavito, por asignar contratos irregulares a Cosmocolor, sin licitación y con sobreprecios en perjuicio de las finanzas capitalinas, entre 1995 y 1997.

Por el caso, según una nota de La Jornada, incluso acudió a declarar Jorge Kahwagi Gastine, director entonces de Cosmocolor, y presidente del diario La Crónica de Hoy, hasta su deceso este año.

Fernando Peña Garavito, años después, fue Diputado del PRI (2015-2018). Y recientemente, se sumó al partido Somos en la Ciudad de México. El mismo partido que tiene entre sus filas a Juan Carlos Padilla Aguilar, el hombre que en 1989 sumó a la nómina del Cisen a los "coyotes" del INE, los hermanos Hernández Casillas.

Fernando Peña Garavito se incorporó al partido Somos en octubre de 2026

Fernando Peña Garavito (esquina derecha) se incorporó al partido Somos en octubre de 2026. Foto: Cuenta de Facebook de Gabriela Galván de Somos

De acuerdo con el diario Milenio, en su denuncia ante la FGR el INE también pidió investigar lo ocurrido con el contrato para las credenciales de elector, para saber si existieron "acuerdos paralelos" o mecanismos de coordinación para aparentar competencia.

Funcionarios de Taddei firmaron el contrato

Tras un proceso de licitación en diciembre de 2025, la asignación para las credenciales de elector se dio a las empresas Cosmocolor e ICards Solutions, ambas ligadas a los Kahwagi, y al organismo público descentralizado de Gobernación, Talleres Gráficos.

Entre los firmantes del contrato, de parte del INE estuvo Jesús Octavio García González, como encargado de despacho de la Dirección de Administración. Cargo en el que tuvo un paso fugaz, pues renunció al señalarse su vínculo con una empresa proveedora de la red de los hermanos Hernández Casillas.

También firmó Mario Alfonso Burciaga, en ese entonces Director de Recursos Materiales y Servicios, y que tras el escándalo de corrupción Taddei formó parte del grupo de 30 funcionarios que renunció al Instituto.

Y en el caso de Talleres Gráficos, organismo público descentralizado de la Secretaría de Gobernación, firmó como representante Arturo Manuel Chávez López, quien desde abril pasado es consejero electoral del INE y, ante cuestionamientos de la prensa negó haber intervenido de algún modo en la contratación.

En el documento se especifican los pagos anuales, para la producción de entre 84.9 y 94.1 millones de credenciales hasta mayo de 2031, según refirió el Instituto, con un precio por pieza de 0.6500 dólares.

Un total de 71 millones de dólares, además de 618 mil dólares para el "kit de ensobretado de la Credencial para Votar desde el extranjero".

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Entre 2019 y 2024, quien se encargó de las credenciales de elector fue el grupo de empresas liderado por Veridos México, en aquel entonces superando a Cosmocolor, con un costo por unidad de 0.6032 dólares, para producir al menos 80 millones de credenciales.

En junio pasado, ciudadanos y consejeros electorales como Carla Humphrey criticaron el retraso en la entrega de credenciales de elector, con nuevo proveedor para las mismas. El propio Instituto reconoció la tardanza.

"El retraso en la entrega de las Credenciales para Votar se debe a que, a partir del mes de junio, inició la emisión de un nuevo modelo de credencial. Esta transición ha generado un incremento en los tiempos de producción y distribución", refirió el INE en X, normalizando el tiempo de entrega hasta agosto.

La Consejera Humphrey, ya en octubre y tras la renuncia de Guadalupe Taddei, pidió investigar el contrato para las credenciales de elector, si pudo existir algo irregular. "Creo que debe investigarse hasta las últimas consecuencias, combatir la corrupción frontalmente, tenemos que abrir toda la información", dijo a Aristegui Noticias el 27 de octubre pasado.

Otros contratos y pleitos legales

En la Plataforma Nacional de Transparencia no se ubicó algún otro contrato del INE con Cosmocolor, pero sí de otras instancias federales y estatales.

La Secretaría de Defensa Nacional, por ejemplo, le dio este año un contrato por 866 mil 380 pesos. Y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas uno por 8 millones de pesos, para la impresión de credenciales "con medidas de seguridad y suministros".

El Gobierno de Sonora firmó con Cosmocolor un contrato de adjudicación directa por 43.8 millones de pesos para el servicio este año de emisión de licencias de conducir. En 2025, el Gobierno de Jalisco firmó uno de 90 millones de pesos para el mismo fin, y en 2020 el Gobierno de Zacatecas uno de 5.5 millones, entre otras entidades.

Entre las polémicas con dicha firma, está el caso de que la Contraloría del Estado de Hidalgo, en 2019, inhabilitó por cinco años las contrataciones con Cosmocolor, por la presentación de un domicilio fiscal falso.

En 2018, Cosmocolor tuvo un conflicto con el Gobierno de Veracruz de Miguel Ángel Yunes, al acusar que dicha administración le había "arrebatado" la expedición de licencias de conducir para darla a la empresa Ibero Azteca 2000. El pleito derivó en retrasos en el servicio, y de acuerdo con reportes de prensa local, finalmente Cosmocolor perdió el pleito legal.

El historial Kahwagi de política y negocios

En su cuenta de LinkedIn, Fernando Marón Kahwagi, nieto de Jorge Kahwagi Gastine, indica que ostenta el cargo de vicepresidente de Cosmocolor, además de ser vicepresidente del diario La Crónica de Hoy.

En el Registro Público de Comercio se observa que ha sido representante legal de la firma ICards Solutions, que junto con Cosmocolor y Talleres Gráficos ganó el contrato para las credenciales de elector.

El tío de Fernando Marón, Jorge Kahwagi Macari (fallecido igualmente este año), también tuvo cargos directivos en Cosmocolor. En cuanto a su carrera política, fue miembro activo del Partido Verde, diputado entre 2003 y 2006 e incluso coordinador parlamentario.

Después se incorporó a Nueva Alianza, fuerza política impulsada por la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, quien estuvo detenida entre 2013 y 2018 por corrupción, y quien de acuerdo con el propio Jorge Kahwagi llegó a tener una relación sentimental con su padre.