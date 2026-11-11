Abandonan 500 mil perros y gatos al año en México

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Cada año, alrededor de 500 mil perros y gatos son abandonados en las calles de México, país que ocupa el primer lugar en América Latina en abandono de animales de compañía y donde se calcula que existen 18 millones de perros en situación de descuido, aseguró Aida del Carmen San Vicente Parada, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Abandono animal y salud pública en México

Durante el Cuarto Seminario Necesidades y problemas sociales en México: Cuidados más allá de lo humano, señaló que el abandono animal también representa un problema de salud pública por la propagación de enfermedades como rabia, sarna, tiña y toxoplasmosis, además de parásitos como pulgas y garrapatas.

Explicó que los perros abandonados pueden presentar conductas agresivas debido al hambre, el estrés o la defensa de su territorio, lo que incrementa el riesgo de ataques contra transeúntes, especialmente niños y adultos mayores.

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A ello se suma la acumulación de heces y orina en calles y parques, que deteriora los espacios públicos y afecta las condiciones ambientales.

Reformas legales y responsabilidad social en protección animal

Destacó que aunque existen numerosas iniciativas de rescate y protección animal, la manutención de los ejemplares, las campañas masivas de esterilización y el control sanitario requieren importantes recursos públicos y donativos privados.

En la conferencia "Abandono animal: una responsabilidad de todos", organizada por la Facultad de Trabajo Social de la UNAM, San Vicente Parada explicó que los animales son reconocidos como seres sintientes y sujetos de consideración moral, debido a que tienen un ciclo vital, buscan preservar su existencia y son capaces de sufrir daños.

Recordó que la Constitución Política de la Ciudad de México establece la obligación ética y jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, mientras que las reformas de 2024 al Código Civil capitalino incorporaron disposiciones sobre los animales de compañía en casos de divorcio y reconocieron su condición de seres sintientes.

La especialista sostuvo que uno de los principales obstáculos para combatir el abandono es la percepción de los animales como propiedades de las que sus dueños pueden desprenderse cuando dejan de considerarlas útiles.

Advirtió que la compra de mascotas puede reforzar esa idea y propiciar que sean tratadas como objetos desechables.

También llamó a fortalecer las políticas públicas de protección animal y promover una mayor responsabilidad entre quienes deciden incorporar perros o gatos a sus hogares, a fin de garantizar condiciones dignas de vida y reducir su abandono.