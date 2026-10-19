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Propone MC transporte gratuito el día de las elecciones

La medida podría convertirse en un incentivo para la participación ciudadana, dice Gama Basarte

Por Samuel Moreno

Octubre 19, 2026 12:25 p.m.
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Propone MC transporte gratuito el día de las elecciones
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      El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Gama Basarte planteó la necesidad de garantizar condiciones que faciliten la participación ciudadana en las elecciones de 2027, mediante el acceso gratuito al transporte público durante la jornada electoral.

      Tras la comparecencia del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el legislador señaló que observó apertura para atender los planteamientos expuestos.

      Consideró que la posibilidad de ofrecer transporte público gratuito durante la jornada de votación, requiere de voluntad política y coordinación entre las instituciones y los actores involucrados, incluidos el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos.

      El diputado planteó que esta medida podría convertirse en un incentivo para la participación ciudadana y reducir los costos que actualmente enfrentan las personas para trasladarse a las casillas.

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      Señaló que existen países donde se aplican esquemas similares y sostuvo que San Luis Potosí tiene la oportunidad de impulsar una alternativa que facilite el ejercicio del voto.

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