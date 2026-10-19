Muere editor y escritor Luis Alberto Ayala Blanco

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El profesor, editor y escritor Luis Alberto Ayala Blanco, quien fue uno de los cuatro fundadores originales y director por cinco años de Editorial Sexto Piso, murió ayer a los 57 años.

Amigos y familiares del autor de "Estupidez ilustrada", "55", "99," y "Calasso en México", lamentan su muerte y han llamado a darle el último adiós el día de hoy en el Panteón Francés.

"Comunicamos el fallecimiento de Luis, amigo, hermano, profesor, editor y escritor. Su pasión por el conocimiento, los libros, su mirada crítica y su sentido del humor serán siempre recordados", señala una esquela del escritor nacido el 3 de abril de 1969 y fallecido el 18 de octubre de 2026.

Algún tiempo, Luis Alberto Ayala Blanco dio clases de filosofía política en la UNAM, durante cinco años dirigió "La Gaceta" del Fondo de Cultura Económica. En los últimos años se dedicó a la escritura.

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Fue también autor de "El poder frente a sí mismo" —en coautoría con Citlali Marroquín—, "Autómatas espermáticos" y "El silencio de los dioses".

A través de redes sociales, el editor y escrito Héctor Baca escribió: "Luis Alberto Ayala Blanco, cofundador de Sexto Piso, dedicó su vida a la edición. Su influencia perdura en cada libro que ayudó a construir. Editorial Cuadrivio lamenta profundamente su deceso; descanse en paz."

La creadora y amiga de Ayala Blanco, Moramay Kuri, apuntó: "Hoy ha muerto el que fuera mi mejor amigo desde que teníamos 11 años. Tuve la suerte de acompañarlo las últimas semanas, de tomar su mano y acariciarla por horas, así sin hablar, tuve la suerte de escuchar The Wall y los Planetas y a King Crimson sentados en la sala de su casa como cuando éramos chavos, tuve la suerte de cuidarlo y apapacharlo y de que nos contáramos cosas de las que ya no nos acordábamos. Tuve la suerte de que me leyera poesía y fragmentos de alguna novela, de que me recomendara y me regalara libros, de que cumpliera mi capricho de oír Mother porque yo la traía pegada como 15 veces, tuve la suerte de abrazar a toda la familia Ayala y de confirmar el amor que nos tenemos".

Kuri, concluyó su mensaje señalando: "Tuve la maravillosa suerte de estar con Luis antier, ayer y finalmente hoy en su último suspiro, de darle un beso de despedida cuando estaba vivo y luego también cuando había muerto. El mundo será otro para mí sin Luis Alberto, sin sus cuidados y su sentido del humor exquisito, sin sus regaños y su cariño. Me gustó que se despidiera con una sonrisa, tranquilizándonos a todos como el espartano que era. Cómo te voy a extrañar, siempre te voy a querer, ´compañero del alma, compañero´."

Luis Alberto Ayala Blanco fue coordinador de contenidos digitales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura federal) donde se encargó de las aplicaciones para iPad de "Blanco", de Octavio Paz; "Muerte sin fin" de José Gorostiza y "El fantasma soy yo", de Amado Nervo.

En sus semblanzas siempre agregaba en los últimos tiempos: "Actualmente intenta hacerle honor a la máxima de Alex Lora: Qué bonito es no hacer nada, y después descansar."