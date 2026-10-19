Sheinbaum reconoce trayectoria de "Los Tigres del Norte" en Palacio Nacional

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la trayectoria de Los Tigres del Norte, luego de su presentación en el Tiny Desk Concert, y reveló que prepara un reconocimiento para la agrupación en el marco de los 50 años de la banda.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "Los Tigres del Norte representan una identidad cultural para las y los mexicanos en el exterior. Particularmente Los Tigres del Norte en eso han tenido un papel muy importante, no solamente por la calidad de su música, sino porque representan un símbolo".

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"Tienen canciones que en pocas palabras, en pocos de sus versos dicen mucho. Tienen esta canción que dice ´yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó´, imagínense. Representan un símbolo y son muy respetuosos en la política de Estados Unidos. Ellos lo que hacen es tocar música y defender a los mexicanos en el exterior", dijo.La presidenta reveló que, durante la visita de la agrupación a Palacio Nacional, "estuvimos platicando, iba a ser una reunión de 15 minutos y acabamos platicando dos horas".En ese sentido, expuso que Los Tigres del Norte han sido reconocidos en diversas ocasiones en Estados Unidos, "tienen hasta calles y aquí han sido reconocidos pocas veces"."El próximo año cumplen 50 años como grupo, como banda y vamos a hacer algunos reconocimientos aquí en nuestro país a Los Tigres del Norte", declaró.