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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que destruyó un total de 916 kilos 734 gramos 796 miligramos de sustancia que contenía fentanilo y que previamente fue asegurada en varios operativos en el país.

Acciones de la autoridad

En un breve comunicado, la institución ministerial, a cargo de Ernestina Godoy, detalló que el narcótico fue decomisado durante operativos a cargo de las autoridades del Gabinete de Seguridad, así como algunas autoridades estatales.

Añadió que toda la sustancia fue trasladada a las instalaciones de una empresa ubicada en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California y lugar donde se realizó el procedimiento de destrucción.

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Detalles confirmados

La devastación de la sustancia con fentanilo se realizó mediante su incineración en un horno industrial, una estrategia usada comúnmente para terminar con la distribución de narcóticos en México.

En el escrito, la FGR aseguró que con estas acciones se le da un destino final a las sustancias aseguradas en distintos operativos y sostuvo que forman parte de las acciones institucionales que buscan combatir delitos contra la salud, así como evitar que estas drogas lleguen a las calles y afecten a la población.

En imágenes compartidas por la institución ministerial se observa a elementos especializados con las bolsas que contienen pastillas con características al fentanilo.