FGR destruye más de 916 kilos de fentanilo en Ensenada
La destrucción fue parte de acciones del combate a delitos contra la salud
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que destruyó un total de 916 kilos 734 gramos 796 miligramos de sustancia que contenía fentanilo y que previamente fue asegurada en varios operativos en el país.
Acciones de la autoridad
En un breve comunicado, la institución ministerial, a cargo de Ernestina Godoy, detalló que el narcótico fue decomisado durante operativos a cargo de las autoridades del Gabinete de Seguridad, así como algunas autoridades estatales.
Añadió que toda la sustancia fue trasladada a las instalaciones de una empresa ubicada en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California y lugar donde se realizó el procedimiento de destrucción.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles confirmados
La devastación de la sustancia con fentanilo se realizó mediante su incineración en un horno industrial, una estrategia usada comúnmente para terminar con la distribución de narcóticos en México.
En el escrito, la FGR aseguró que con estas acciones se le da un destino final a las sustancias aseguradas en distintos operativos y sostuvo que forman parte de las acciones institucionales que buscan combatir delitos contra la salud, así como evitar que estas drogas lleguen a las calles y afecten a la población.
En imágenes compartidas por la institución ministerial se observa a elementos especializados con las bolsas que contienen pastillas con características al fentanilo.
no te pierdas estas noticias
FGR destruye más de 916 kilos de fentanilo en Ensenada
El Universal
La destrucción fue parte de acciones del combate a delitos contra la salud
Zoológico de León cierra por brote de influenza aviar
El Universal
El cierre del Zoológico de León es temporal y responde a la detección del virus H5N1 en aves y mamíferos.
ONU alerta que 9 de cada 10 mujeres violentadas en México no denuncian
El Universal
Organizaciones internacionales piden fortalecer unidades de justicia