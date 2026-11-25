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El Barcelona ha sumado su cuarta victoria en cinco partidos en Europa tras derrotar claramente al Sabah azerí a domicilio (1-4), en un partido que encarriló en los primeros minutos del segundo tiempo.

Victoria contundente

Anthony Gordon fue el autor de los dos primeros tantos del Barcelona y cerraron el marcador para el equipo azulgrana Adeyemi y Gabriel Jesus. Mickels descontó para los locales.

Clasificación y desempeño

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La victoria permite a los de Hansi Flick mantenerse entre los primeros ocho clasificados de la Liga de Campeones.