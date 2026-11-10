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Ciencia y Tecnología

El amorío que ni la IA pudo predecir

Nvidia inició una investigación independiente para evaluar riesgos de seguridad corporativa.

Por El Universal

Noviembre 10, 2026 04:22 p.m.
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El amorío que ni la IA pudo predecir
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      El ámbito tecnológico y corporativo internacional enfrenta un nuevo revuelo tras revelarse el escándalo que involucra a Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, con Alice Huang, ejecutiva de negocios de origen chino.


      De acuerdo con información publicada por el diario estadounidense "The New York Times", agencias de inteligencia de Estados Unidos señalaron que la empresaria habría mantenido una relación cercana con el directivo para recopilar información estratégica sobre la compañía de semiconductores.

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      El caso, comparable en impacto mediático con el incidente de Andy Byron en Astronomer tras ser captado en un concierto de Coldplay, ha detonado una inmediata reacción de humor y creatividad en redes sociales.
      El detonante de la controversia ocurrió cuando Jensen Huang admitió públicamente haber mantenido una relación íntima extracurricular, disculpándose formalmente con su familia a través de un comunicado corporativo. (El consejo de administración de Nvidia confirmó la apertura de una investigación independiente para evaluar cualquier riesgo potencial a la seguridad corporativa o nacional, aunque la empresa señaló que no existen evidencias de filtración de secretos industriales).
      Pese a la apertura del proceso interno y a la difusión masiva de imágenes compartidas en plataformas digitales que parodian la situación mediante referencias a la cultura pop y los videojuegos (tales como comparaciones fotográficas con personajes de Resident Evil o sátiras inspiradas en Los Simpson y películas de espionaje), el ejecutivo permanece al frente de la compañía colaborando con las indagatorias.
      La comunidad digital reaccionó de manera inmediata transformando la filtración de inteligencia y el drama corporativo en un fenómeno viral.
      Según datos de interacción en plataformas como X y Facebook, miles de usuarios compartieron memes que vinculan la trama con melodramas televisivos, fragmentos de programas de entretenimiento mexicano e imágenes editadas del directivo junto a la ejecutiva.
      Las publicaciones humorísticas continúan multiplicándose en la red, consolidando el caso como uno de los eventos virales más comentados del sector tecnológico global en el año.

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