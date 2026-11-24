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De enero a septiembre de 2026, el país captó un máximo histórico de capital foráneo, aunque solamente nueve de cada 100 dólares fueron nuevas inversiones.

La Secretaría de Economía dio a conocer que al tercer trimestre del año se recibieron 43 mil 090 millones de dólares, 5.3% más que en el mismo período del año pasado.

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En el mismo período del 2025 se captaron 40 mil 906 millones de dólares.La mayor parte del capital que se recibió tuvo un impulso por la manufactura, sector cuyas inversiones se incrementaron 26.6% respecto al mismo trimestre del 2025."Entre enero y septiembre de 2026, la reinversión de utilidades acumuló 34 mil 975 millones de dólares, equivalente al 81.2% del total, para alcanzar el monto más alto desde que se tiene registro", dijo la dependencia en un comunicado."Las cuentas entre compañías sumaron 4 mil 315 millones de dólares, el 10.0% y las nuevas inversiones alcanzaron los 3 mil 800 millones de dólares, equivalente al 8.8%", añadió.Expuso que la reinversión de utilidades en el trimestre aumentó 26% respecto al mismo periodo en 2025; las cuentas entre compañías disminuyeron 34.6%, lo cual es consistente con una mayor capacidad de las empresas para financiar a sus matrices o cubrir obligaciones de deuda.En nuevas inversiones aumentó la captación de proyectos en la industria manufacturera, que registró un crecimiento en el periodo de 58.8%, al pasar de 708 a mil 124 millones de dólares, impulsado principalmente por la fabricación de equipo de transporte y de equipo de computación y componentes electrónicos.La dependencia afirmó que "este resultado refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos e institucionales del país, así como el impulso del Plan México, y reafirma a México como uno de los destinos más atractivos del mundo para la inversión extranjera".Recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que México se posicionó como la sexta economía con mayor captación de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, por detrás de Estados Unidos, China, Países Bajos, Brasil y Chequia.De enero a septiembre de 2026, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista en México, con 19 mil 334 millones de dólares, equivalente al 44.9% del total. España se ubicó en la segunda posición, luego Alemania, Reino Unido y Canadá.Estas cinco economías representan el 77.7% del flujo total.