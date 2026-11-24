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Los migrantes de la caravana "Dios con nosotros" permanece varada en esta ciudad fronteriza con Oaxaca, en espera de acuerdos con autoridades mexicana para conseguir permisos para su estancia legal en territorio mexicano, pero la mayoría no quiere quedarse en Chiapas porque buscan llegar a Monterrey, Ciudad de México, Ciudad Acuña, Saltillo y otras ciudadades para trabajar en la industria de la construcción, restaurantera y otros oficios.

El lunes, un grupo de 60 hombres y mujeres decidieron aceptaron su traslado hacia Tuxtla Gutiérrez para inscribirse en el programa de empleo temporal que anunció el gobierno de Chiapas, con la posibilidad de regularizar su estancia en territorio mexicano, confirmaron migrantes del grupo que permanecen en el deportivo municipal, bajo el cuidado de elementos de Protección Civil, Grupo Beta de Protección a Migrantes y elementos de la Policía Municipal y Estatal.

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Migrantes que hablaron con este diario, pero que no quisieron dar su nombre, revelaron que se han comunicado con algunas de las 60 personas que aceptaron su traslado a Tuxtla Gutiérrez y les han dicho que las autoridades les han prometido moverlos hacia Monterrey. "Eso es lo que nos han dicho; pero en realidad no sabemos", dice un migrante de origen hondureño que pide no ser identificado. "Vamos a esperar".Los migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador llevan 21 días recorriendo desde la frontera con Guatemala hasta esta ciudad fronteriza con Oaxaca, donde analizarán las acciones a seguir.Hasta ahora los migrantes han recorrido unos 340 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, con paradas en Huixtla, Mapastepec, Pijiapan, (donde el pasado jueves las autoridades municipales les pidieron que se fueran de ahí), Tonalá y Arriaga.Laura Mungía Rodríguez, originaria del departamento del Yoro, busca llegar a Saltillo para buscar trabajo y reencontrarse con su hijo, su nuera que está dializada y su nieta. "Si Dios lo permite voy a estar con él". Tiene la esperanza que cuando se vean, su nuera va a mejorar de salud.En el departamento del Yoro, Laura trabajaba en un asilo, cuidando hombres y mujeres ancianos, pero cuando supo que su nuera se encontraba enferma, dejó todo y se unió al grupo de migrantes que salió de San Pedro Sula. Hoy ha caminado más de 600 kilómetros, pero tiene la esperanza de llegar a Saltillo, para reunirse con su hijo, que salió hace unos meses de su país, por la falta de trabajo.Antonio Celaya Morales, también del Yoro, Honduras, dice que con la llegada del presidente Nasry Asfura, la crisis económica se agravó en su país, por eso, cuando supo que algunos de sus paisanos se estaban organizando para caminar hacia México, se integró al grupo. "Yo me vine a Honduras porque la verdad, allá está bien difícil la situación (económica)". "Pero igual, vine a México buscando la oportunidad de aquí en México".De 33 años, Antonio quiere llegar a Piedras Negras, para trabajar en la industria de la construcción, oficio al que se dedica en su país.En el campo de fútbol un jefe del grupo de Fuerza y Reacción Inmediata Pakal (FRIP), habla con los migrantes, para decirles que en el refugio está prohibido el consumo de mariguana y alcohol.En el lugar se han instalado puesto de venta de comida, pero mientras algunos de los extranjeros sanan sus llagas en los pies, por los 21 días de caminata desde la frontera con Guatemala, esta ciudad en los límites con Oaxaca, esperan una respuesta oficial de las autoridades, que les permita permanecer en territorio mexicano para empezar a trabajar.