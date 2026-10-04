Formar más allá de las aulas y los laboratorios: una metodología educativa para la ciencia y la innovación en el Posgrado del IPICYT

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dra. Lina Raquel Riego Ruiz, Secretaria Académica, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT).

El Posgrado Institucional, uno de los pilares del Instituto, ha consolidado un sistema educativo que combina altos estándares de evaluación, seguimiento y rendición de resultados. Detrás de 24 años de trayectoria hay generaciones de estudiantes que han encontrado en el Instituto un espacio para prepararse, investigar y aportar al desarrollo de la ciencia y la investigación en México y en el extranjero. Con una visión capaz de responder a los nuevos desafíos de la ciencia, el IPICYT ofrece una formación en diversas disciplinas de las Ciencias Naturales, las Ciencias de la Tierra, el Control y Sistemas Dinámicos, las Nanociencias y Ciencias de los Materiales, a las que se suma, como un área transversal, la Inteligencia Artificial.

Programas de investigación y posgrado: Los programas de Posgrado del IPICYT tienen como propósito fundamental la formación de nuevas generaciones de profesionales a nivel de Maestría y Doctorado que contribuyan al desarrollo del país a través de la investigación científica y la innovación tecnológica en un ambiente de excelencia académica y trabajo multi e interdisciplinario. Todos nuestros Programas de Posgrado son con Orientación hacia la Investigación y diez de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Los programas de Maestría y Doctorado son evaluados de manera continua a través de diversos mecanismos establecidos dentro de la institución. Los procesos de evaluación en los Programas de Posgrado son rigurosos y están diseñados para garantizar la calidad de la formación académica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Evaluación académica del estudiantado: Ésta se realiza a través de los seminarios y los comités tutoriales, que evalúan periódicamente el progreso en sus trabajos de investigación. Quienes cursan el posgrado deben demostrar su avance en la comprensión y aplicación de los conceptos aprendidos y la calidad de sus investigaciones.

Revisión de la calidad de las tesis: Quienes cursan un programa de posgrado deben presentar una tesis de calidad que será evaluada por su Comité Tutorial, el cual emite recomendaciones y revisa la viabilidad de esta. Además, la tesis debe cumplir con los criterios de aceptación de publicaciones científicas en revistas internacionales.

Evaluación del desempeño de los programas: El Colegio de Profesoras y Profesores de cada División, en conjunto con el Departamento de Posgrado, participa en la revisión de los planes de estudio y el desempeño académico del estudiantado. También se evalúan los resultados de los proyectos de investigación y su impacto en la comunidad científica.

Monitoreo de la comunidad egresada: La institución realiza un seguimiento continuo al grupo de personas egresadas a través de un programa integral que permite evaluar su desempeño laboral, impacto en la sociedad y su contribución al avance científico. La tasa de ocupación laboral y la eficiencia terminal son indicadores importantes para la mejora continua.

Estas actividades no solo permiten medir el desempeño del estudiantado, sino también contribuyen a su desarrollo profesional y a su inserción en redes académicas y científicas de prestigio.

Gratuidad y Becas para el estudio de un programa de posgrado: Como un compromiso institucional a los lineamientos establecidos en el SNP de la SECIHTI, el Posgrado Institucional del IPICYT garantiza la gratuidad al asumir el compromiso de no cobrar colegiaturas ni cuota de inscripción a nuestro estudiantado de posgrado, a la par, la comunidad estudiantil del IPICYT puede gozar de una beca otorgada por la SECIHTI que brinda este apoyo a las personas que estudian en algún programa inscrito en el SNP.

Compromiso con la responsabilidad social: Los programas de Posgrado de las Divisiones Académicas destacan por su enfoque en la formación de nuevas generaciones de personas científicas de alta calidad, capaces de abordar problemas críticos en áreas de salud, seguridad, alimentación, medio ambiente, entre otras, tanto a nivel regional como nacional. A través de la investigación y la enseñanza, se fomenta el conocimiento que desafía prejuicios y promueve la transformación social. La responsabilidad social también se refleja en la colaboración con comunidades vulnerables, como lo han hecho proyectos desarrollados por las Divisiones Académicas, fortaleciendo la generación de conocimiento participativo. Además, la difusión científica, mediante eventos abiertos al público, talleres y presentaciones, permite la transferencia de conocimiento hacia la sociedad en general.

Equidad social y de género: Los posgrados fomentan la equidad de género en áreas STEM [Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics)], históricamente dominadas por hombres en México. Las estadísticas de generales de ingreso muestran que al menos el 50% del estudiantado en maestrías y doctorados son mujeres, superando este porcentaje en algunos años. Sin embargo, no en todos los Programas de Posgrado se mantiene esta tendencia. Se reconoce la necesidad de estrategias para garantizar la inserción y permanencia de las mujeres en la academia, el gobierno y la industria tras su graduación.

Inclusión e interculturalidad: Los posgrados promueven una formación basada en criterios académicos, sin discriminación por género, origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal. A lo largo de su trayectoria, han recibido estudiantes provenientes de diversos contextos culturales y sociales, incluidas personas integrantes de comunidades indígenas y rurales, así como personas con discapacidad, quienes han destacado en sus trayectorias profesionales y científicas en diversas instituciones. El IPICYT mantiene el compromiso de fortalecer una comunidad académica diversa e incluyente en la que todas las personas encuentren condiciones de respeto, participación y desarrollo.

Excelencia académica: La excelencia académica es un pilar central en los programas de posgrado. Tanto en los Programas de Maestría como en los de Doctorado, las y los estudiantes deben acreditar asignaturas obligatorias y optativas, presentar avances semestrales y defender su tesis ante comités especializados, además de cumplir con el requisito del idioma inglés. En el Doctorado se suma el requisito de publicar al menos un artículo en revistas indexadas de alto impacto. Esta formación está orientada a fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad de argumentación y la resolución de problemas mediante el método científico, preparando a las personas graduadas para desarrollar investigación de calidad y generar conocimiento con impacto en la sociedad.

Vanguardia en conocimiento e innovación social: Los programas posgrado integran herramientas y metodologías de vanguardia propias de las distintas áreas del conocimiento que se cultivan en el Instituto. Entre ellas se encuentran el análisis masivo de datos aplicado a áreas de salud, ambientales, en genómica y proteómica, así como el uso de inteligencia artificial en las distintas áreas de investigación, además de otras tecnologías y herramientas de frontera. Esta formación se complementa con la posibilidad de realizar estancias académicas en instituciones nacionales e internacionales que amplían las experiencias y perspectivas de quienes cursan los programas.

El vínculo con otras instituciones también ha permitido desarrollar proyectos de investigación orientados a atender problemáticas de interés social. Entre ellos se encuentran estudios sobre calidad del aire y salud pública, así como proyectos de diagnóstico ambiental en comunidades rurales, que usan el conocimiento científico para atender necesidades concretras.

Retos y perspectivas: Aún con los avances alcanzados en materia de formación, graduación y productividad académica, los programas de posgrado enfrentan retos relacionados con el crecimiento de la matrícula y la disponibilidad de apoyos para quienes desean realizar estudios de posgrado. También resulta necesario continuar fortaleciendo estrategias que favorezcan la innovación social, la equidad y la inclusión, así como ampliar las redes de colaboración que potencien el impacto social de los proyectos de investigación que se desarrollan por parte del estudiantado.

Con una formación sustentada en la investigación, la innovación y la colaboración, los Posgrados del IPICYT mantienen el reto de seguir evolucionando junto con las necesidades de la sociedad. La incorporación de nuevas herramientas, el fortalecimiento de las redes académicas y la búsqueda de soluciones a problemáticas concretas forman parte de una visión que coloca al conocimiento como el medio central para construir un futuro más saludable, sostenible e incluyente.

¿Te interesa saber más del tema?

Contacta a lina@ipicyt.edu.mx

¿Quieres saber más del quehacer del IPICYT?

Escríbenos a: comunicacion@ipicyt.edu.mx