¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

“Fue percance de vía; FGR investiga”

Por El Universal

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
“Fue percance de vía; FGR investiga”

Ciudad de México.- El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, descartó que el incidente en la estación Izamal, ubicada en Yucatán, haya sido un descarrilamiento, sino un percance de vía entre dos trenes, el cual calificó como una “anomalía” en los aparatos de vía que no tuvo que haber pasado.

Dijo que será en 15 días cuando se tenga un primer informe de la Comisión Dictaminadora de Accidentes de Tren Maya; en paraleló se abrirá una carpeta de investigación en la FGR para determinar las causas, y aclaró que el seguro del transporte tendrá que hacerse efectivo ante el siniestro registrado este 19 de agosto.

Lozano Águila reconoció que han fallado en dos ocasiones, sin especificar los casos, desde su inauguración en 2023 en la administración del expresidente Andrés M. López Obrador, pero aseguró que en el futuro no debe volver a ocurrir, ya que el objetivo es que haya cero incidencias.

“Para nosotros lo más importante es la seguridad, y la vamos a mantener. Y el compromiso del Tren Maya, el compromiso de Sedena, el compromiso del gobierno de México es que todos los trenes de pasajeros ofrezcan un servicio con cero incidencias”.

Presos obtendrán credencial del INE
SLP

El Universal

Se busca que tengan su documento de identidad

Guatemala refugia a 161 chiapanecos que huyen
SLP

El Universal

Aumentan abusos de menores en Juárez
SLP

El Universal

Chihuahua está en el tercer lugar nacional en violación simple y equiparada, según el SESNSP

Acordeones, una “especulación”
SLP

El Universal

Tribunal Electoral avala la nueva Suprema Corte de Justicia