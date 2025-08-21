Aumentan abusos de menores en Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- En esta ciudad fronteriza, los casos de abuso sexual infantil se han incrementado durante este año. De acuerdo con especialistas y organizaciones civiles, niñas y niños son vulnerables en sitios donde deberían estar protegidos: en casa de un familiar o en los lugares de cuidado, como lo son las guarderías o estancias.

Según datos oficiales proporcionados a la Red Mesa de Mujeres, por la Fiscalía General del Estado (FGE), tan sólo de mayo a julio de 2025 se denunciaron en Ciudad Juárez 416 casos de abuso sexual y violación en todos los rangos de edad, de los cuales 194 fueron contra menores.

En el rubro de abuso sexual, en mayo, 20 denuncias fueron contra menores de entre tres y 10 años, y en otras 20, las víctimas tenían edades entre 11 y 17 años; en junio, cinco eran bebés menores de un año, y 11, entre dos y 11 años; mientras que en julio, 16 tenían de uno a nueve años, y 30 casos registraron víctimas de entre 10 y 17 años.

En el caso de violación, en mayo se reportaron 20 víctimas de entre uno y 10 años, y 25 con edades de entre 11 y 17 años; en junio, fueron cuatro víctimas con edades entre uno y cinco años; en julio, 27 víctimas tenían entre uno y nueve años, y 18, entre 10 y 17 años.

Entre los casos denunciados este año, están las acusaciones contra seis guarderías, y el caso de una menor con espectro autista, violentada por su padre y madrastra, y cuyo proceso sufrió retrasos que permitieron la huida del agresor.

El Universal publicó en abril pasado que el fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que cinco guarderías de Ciudad Juárez estaban bajo investigación por denuncias de varios padres de familia por casos de abuso sexual contra sus hijos. Posteriormente se sumó un caso más contra otra estancia infantil.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM) realiza las indagatorias correspondientes para esclarecer hechos que presuntamente se registraron en las guarderías Mundo de Colores, Loon, Niñito Jesús, Mi Pequeño Tambor, ISSSTE y Gussi.

Según información proporcionada a este diario y que es parte de la investigación, a la fecha hay 94 carpetas abiertas y siete personas detenidas, vinculadas a proceso y con medida cautelar de prisión preventiva.