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Samuel García entrega reconocimientos a Fuerza Civil en Nuevo León

La institución policial cumple 15 años con resultados positivos y una inversión superior a 30 mil millones de pesos.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 03:19 p.m.
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Samuel García entrega reconocimientos a Fuerza Civil en Nuevo León
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      MONTERREY, NL., septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, galardonaron a elementos de Fuerza Civil que lograron su ascenso en la Promoción 2026, y además les entregaron reconocimientos por hechos meritorios.

      Samuel García destaca la refundación y resultados de Fuerza Civil

      En el marco del Día del Policía y el 15 aniversario de la institución policial, García Sepúlveda destacó la refundación de esta institución realizada en la actual administración, en donde se ha hecho una inversión de más de 30 mil millones de pesos, que ha permitido blindar a Nuevo León, tener los mejores resultados de los últimos 21 años y mejorar la calidad de vida y trabajo de sus elementos.

      "Así llevamos cinco años refundando la Fuerza Civil. Desde la Constitución, desde la cabeza, desde el organigrama y desde el dinero que le hemos invertido, hoy es la mejor policía de México", expresó.

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      Y agregó: "ustedes son los que dan la cara, los que traen el arma, los que se suben a la patrulla, ustedes los policías han logrado que Nuevo León pasara del cuarto lugar al 24 lugar. Ya no es la media, ya estamos en la cola de los estados más seguros de México".

      Reconocimiento a la labor femenina y coordinación institucional

      Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, elogió la labor de la Fuerza Civil al señalar que gracias al actual Gobierno del Estado ha evolucionado a un mejor modelo policial.

      Además, destacó la labor de las mujeres policías, que dijo, además de cumplir con sus obligaciones como uniformadas, lo hacen cabalmente como madres de familia.

      "A cada una de ustedes, gracias. Esta institución no sería lo mismo sin su labor y en el nuevo Nuevo León estamos trabajando para que cada día las mujeres tengamos más oportunidades para seguir demostrando lo que somos capaces de lograr", señaló.

      Gerardo Escamilla, titular de la Nueva Fuerza Civil, dijo que a 15 años de la creación de la institución policial, Nuevo León registra los mejores resultados de las últimas dos décadas, con una marcada incidencia a la baja en los delitos de alto impacto.

      "Hoy somos la nueva Fuerza Civil y estamos a la altura de las necesidades del nuevo Nuevo León. La coordinación también ha cambiado nuestra forma de trabajar. Hoy compartimos información y planeamos las operaciones con municipios, con fiscalías y las demás autoridades federales. Así podemos intervenir con mayor precisión y ofrecer la respuesta que nos demanda la ciudadanía", puntualizó.

      La entrega de reconocimientos por años de servicio y trayectoria a los Subinspectores tiene que ver por sus acciones fundamentales en la disminución de los delitos de alto impacto en la zona rural; el área metropolitana y en la región citrícola.

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