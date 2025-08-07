Funcionario omite declarar penthouse

CIUDAD DE MÉXICO.- Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), se encuentra en la lupa por su vínculo con la empresa Aledo S.A. de C.V., la cual es investigada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En documentos oficiales se destaca que entre 2019 y 2025, Márquez Hernández percibió ingresos por un millón de pesos, provenientes principalmente de la Agencia Nacional de Aduanas y la empresa Aledo S.A. de C.V.; sin embargo, en el mismo periodo reportó egresos por 610 mil pesos, los cuales, indica la investigación, resultan “insuficientes para sustentar su estilo de vida”.

En días pasados, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Márquez Hernández presume en su declaración patrimonial una colección de relojes de lujo con valor de 7.7 millones de pesos.

A este señalamiento se le suma la adquisición de un inmueble que costó algunos millones de pesos: un penthouse de tres niveles y 240 metros cuadrados en Polanco, por el que pagó 7.7 millones de pesos, una tercera parte del valor comercial de propiedades con características similares en la zona.

