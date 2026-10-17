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Detienen a exfiscal de Maru Campos por caso CIA en México

La detención se relaciona con la muerte de los agentes que estarían operando

Por El Universal

Octubre 17, 2026 12:17 p.m.
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César Jáuregui Moreno/Foto: Archivo

César Jáuregui Moreno/Foto: Archivo

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      El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido este sábado por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición por el caso del narcolaboratorio y los agentes fallecidos de la CIA.

      De acuerdo con lo que se dio a conocer, este sábado el Tribunal Superior de Justicia liberó la orden de aprehensión en contra del exfiscal Jáuregui Moreno y del extitular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Guillermo Arturo Zuany Portillo.

      La detención se daría a raíz de las investigaciones que se realizan en Chihuahua por el caso del desmantelamiento del narcolaboratorio en El Pinal, Morelos, entre el 17 y 19 de abril, en donde se registró un accidente que dejó sin vida a dos elementos estatales y dos agentes de la CIA, quienes participaron en el operativo sin autorización oficial.

      En el caso de Zuany Portillo, hasta el momento no se ha informado de su detención, mientras que Jáuregui Moreno fue detenido la mañana de este sábado al salir de su domicilio por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

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      La detención se registró en la avenida La Cantera y Washington en la ciudad de Chihuahua.

      La Fiscalía General del Estado de Chihuahua no brinda una postura oficial sobre la detención del extitular de esa institución.

      Maru Campos confirma carpetas de investigación en contra del fiscal

      Durante la semana la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que existían carpetas de investigación en contra del exfiscal tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) como en la Fiscalía General de la República (FGR) y consideró lo que el ahora detenido hizo como algo que "no se puede perdonar".

      En respuesta, Jáuregui Moreno soltó un video en sus redes sociales donde aseguró que no lo iban a doblar y volvería a combatir al narco como lo hizo en El Pinal.

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      En su mensaje Jáuregui defendió las decisiones que tomó durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, particularmente en el operativo realizado en El Pinal, relacionado con el narcolaboratorio de Morelos, y aseguró que, de encontrarse nuevamente ante las mismas circunstancias, volvería a actuar de la misma manera.

      "Los hechos ocurridos en El Pinal marcaron una diferencia y dejaron perfectamente claro que en Chihuahua se combate al narco. En su momento asumí la responsabilidad total y por eso presenté mi renuncia", expresó.

      Y agregó: "Si hoy tuviera que tomar nuevamente la decisión de desarticular el narcolaboratorio de Morelos, estoy absolutamente seguro de que lo volvería a hacer, porque lo verdaderamente imperdonable hubiera sido ser omiso y tibio en el combate al crimen organizado".

      Jáuregui sostuvo que tiene plena certeza de no haber cometido delito alguno y manifestó su disposición a responder ante cualquier determinación de las autoridades estatales o federales.

      "Si hoy, por esos hechos de los cuales tengo perfectamente claro no existe delito alguno de mi parte, la Federación o el Estado me fincan alguna responsabilidad, estoy listo para asumirla con orgullo", afirmó.

      El exfiscal había mantenido en las últimas semanas una agenda muy activa con distintos sectores de la sociedad en Chihuahua, en búsqueda de ser él el abanderado del PAN, por la alcaldía de la Chihuahua capital.

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