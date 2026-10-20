Eventos imperdibles de Día de Muertos por todo México

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La temporada de Día de Muertos transforma a México en un enorme escenario de memoria y celebración. Incluso, desde principios de octubre, pueblos y ciudades comienzan a vestir sus recintos y casas con flores de cempasúchil, a decorarlos con catrinas y a levantar ofrendas y altares.

Al mismo tiempo, se llevan a cabo rituales y eventos especiales que mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas y que, cada vez más, llama la atención del viajero extranjero.

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De norte a sur, se preparan actividades para vivir esta celebración desde perspectivas distintas: recorridos, festivales, espectáculos, experiencias inmersivas y encuentros con las tradiciones locales.Si buscas viajar para celebrar la temporada de Día de Muertos, aquí reunimos 10 destinos con propuestas inspiradas en la festividad dedicada a las ánimas, para disfrutar de octubre y de los primeros días de noviembre, y contagiarte de su ambiente.Talleres artesanales en MichoacánMuchos afirman que la tradición ancestral de Día de Muertos nació en las comunidades establecidas alrededor del Lago de Pátzcuaro en Michoacán. Ahí, la "Noche de Ánimas" se vive con un fervor impresionante.Sus pobladores crean artesanías para esta temporada, mismas que podrás elaborar con tus propias manos en sus distintos talleres interactivos, como el de arcos tradicionales para los altares y de flores de cempasúchil en hoja de maíz en Pátzcuaro; figuras de azúcar o barro bruñido en Santa Fe de la Laguna; de barro con engobe blanco en Tzintzuntzan; y de cocina purépecha en Tzurumutaro.Cuándo: hasta el 2 de noviembre.Precio: desde $150 por persona.Web: visitmichoacan.com.mxFeria y Festival Cultural del AlfeñiqueDesde hace muchos años, artesanos de Toluca, en Estado de México, elaboran calaveritas de alfeñique (una pasta de azúcar cocida, la cual moldean para elaborar dulces artesanales), un producto muy tradicional que incluso tiene su propia feria y festival cultural.Como cada año, muchos se instalan en el centro de la ciudad para exhibir y vender sus productos. Además, habrá presentaciones de teatro y danza, recorridos de leyendas en el Panteón de la Soledad y 13 conciertos masivos, entre otras actividades.En la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 se presentarán Caifanes, La Adictiva, Los Ángeles Azules, Los Tigres del Norte y 31 Minutos (para quienes se quedaron con ganas de verlos en el Zócalo capitalino).Cuándo: hasta el 2 de noviembre.Precio: es gratuito.FB: ´Ayuntamiento de Toluca´.Un Viaje al MictlánEs una experiencia inmersiva del centro comercial Metrópoli Patriotismo en Ciudad de México. Es un recorrido que consiste en atravesar siete salas donde se explica cada uno de los nueve niveles que hay que pasar para llegar a la morada de los dioses Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl.En ellos encontrarás video mapping, un tapete de aserrín, esculturas de cartonería y fibra de vidrio, enormes pantallas con proyecciones, pintura neón, cuartos de espejos y más atractivos dignos de fotografía.Cuándo: hasta el 9 de noviembre.Precio: desde $390 por persona.Web: fantasylab.mxCatrilandiaMuy cerca del Pico de Orizaba, el parque temático Volcanic Park en el estado de Puebla, se convertirá en Catrilandia, una experiencia nocturna de Día de Muertos.Además de un paseo en trenecito iluminado por todo el parque, encontrarás siete zonas, entre ellas un bosque donde se cuenta la leyenda del ´Charro Negro´, un panteón con tumbas neón, un gigantesco altar de estilo prehispánico y una hacienda con photo opportunities.Cuándo: desde el 24 de octubre hasta el 8 de noviembre.Precio: desde $190 por personaWeb: catrilandia.comFestival de las ÁnimasEn la costa noroeste de Yucatán, el pueblo mágico de Sisal celebra, por su segunda ocasión, el Festival de las Ánimas, un evento que ya es una tradición en Mérida.El programa igualmente incluye vaquerías, desfiles de catrines y catrinas con velas en mano, ceremonias para bendecir la cruz verde (un símbolo sincrético maya), puestitos con comida y bebidas y conciertos de jarana.Sisal le da su propio toque: el principal atractivo es una procesión de lanchas decoradas al atardecer, a través de ciénagas y manglares. Son auténticos altares flotantes iluminados, con flores de cempasúchil, cruces e incluso bordados típicos del estado.Cuándo: 30 de octubre. También hay actividades al día siguiente.Precio: $50 por persona.FB: 'Colectivo Ixtacay sisal'.CalaverandiaEl Parque Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Guadalajara es sede de Calaverandia, el primer parque temático dedicado a Día de Muertos.Se divide en varias zonas, cada una con sus espectáculos inmersivos y atracciones, como el gran altar interactivo, la enorme resbaladilla, los kioscos decorados con cempasúchil, el paseo en trajineras iluminadas, instalaciones artísticas y zonas gastronómicas. Las ´joyas de la corona´ son ´TAÜ´, un espectáculo circense y escenografía inmersiva, y ´Alma´, una experiencia multimedia que narra la historia de la festividad y su simbolismo a través de música en vivo, actores y mapping sobre cortinas de agua.Cuándo: inicia el 20 de octubre y termina el 8 de noviembre.Precio: desde $840 por persona.Web: alteaemotions.com/calaverandiaFestival de Tradiciones de Vida y MuerteEl festival del Parque Xcaret celebra su 20 aniversario. La programación contempla desfiles de catrinas y otros personajes, exposición de altares, talleres interactivos de primer nivel, música en vivo y narraciones de leyendas tradicionales.Este año, el estado invitado es Guanajuato, el cual mostrará sus propias manifestaciones culturales, como su arte popular y gastronomía.Cuándo: del 30 de octubre al 2 de noviembre.Precio: desde $909 por persona.Web oficial: festivaldevidaymuerte.com/esCatriniaAl igual que el Valle de Catrinas, Catrinia es uno de los atractivos de temporada en el pueblo mágico de Atlixco, en el estado de Puebla.En el Centro de Convenciones se organiza un desfile inmersivo con catrinas, alebrijes, carros alegóricos, acrobacias y música en vivo. Fuera del recinto, encontrarás senderos con figuras iluminadas, spots fotográficos y una zona gastronómica.Cuándo: Ya está abierto al público. Puedes visitarlo hasta el 1.° de noviembre.Precio: entradas desde $400 por persona.Web: catrinia.comFestival de Día de Muertos en ZacatecasSi las céntricas calles y edificios de la Ciudad Patrimonio ya son bonitos, en Día de Muertos se vuelven mágicos: en esta temporada hay un festival en el que se decoran -y entran a concurso- las fachadas más emblemáticas.Habrá un gran desfile de disfraces y carros alegóricos, conciertos en la Plaza de Armas, pasarela de moda en el Teatro Calderón, además de calendas y Guelaguetza, ya que Oaxaca es el estado invitado.Cuándo: del 26 de octubre al 3 de noviembre.Precio: es gratuito.FB: ´Festival de Día de Muertos Zacatecas´.