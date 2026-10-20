Condena Serrano "mofa" sobre Gallardo en torneo charro

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El diputado Héctor Serrano Cortés afirmó que Ricardo Gallardo es un gobernador comprometido con la fiesta charra para mantener la tradición de México, por lo que "los intentos de mofa sobre su participación en el Campeonato Nacional de Charrería, muestran la calidad humana de quien los promueve".

Luego de que el presidente municipal de la capital Enrique Galindo Ceballos se refiriera al gobernador del estado tratando de hacer mofa por una suerte en la competencia, al tiempo que llamaba al Congreso del Estado a tener un diálogo respetuoso, el coordinador de la bancada del PVEM señaló que, para opinar, hay que conocer del tema.

En un comunicado, señaló que "la charrería es el deporte nacional, y me parece que son tradiciones que deben prevalecer. No existe un gobernador como Ricardo Gallardo que haya puesto tanto empeño por mantener una tradición tan importante para México como es la charrería. Portar el traje nacional no es lo más sencillo. Para hacer una cala como la que él hizo, se requiere de valor y de destreza", señaló.

Serrano Cortés dijo que "en el caso de algunos, difícilmente se les ha visto montados siquiera a caballo, porque implica, efectivamente, tener valor para hacerlo. Tratar de hablar de dialogar denostando a quien es nuestro jefe político, evidentemente, habla de un diálogo, que no es sincero. La forma de tratar de sumarse a denostaciones de esta naturaleza, no es lo correcto, no muestra una calidad importante de hacer política, y no le da seriedad, por supuesto, a una relación institucional".

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"No recuerdo -dijo- a otro gobernador que haya puesto tanto empeño en destacar el nombre de México a través de nuestro deporte máximo, que es la charrería. Y yo que conozco, puedo decir que la cala que hizo fue extraordinaria, sin ningún tipo de cuestionamiento", enfatizó.

Al final de cuentas, agregó, "lo que debemos de destacar es que establecer un marco de diálogo, de acuerdo, anteponiendo, además, que no se haga mofa de los premios que obtuvo, es anteponerse a lo que puedes pensar de tus propios premios; me parece hasta un comentario inadecuado en el contexto que se está dando".

Pese esto, el diputado puntualizó que "estamos totalmente aperturados(sic) siempre al diálogo, la mejor forma de hacer política es dialogando y ante la respuesta de la solicitud del señor alcalde, encantados en tener un diálogo institucional".