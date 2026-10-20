Jaime Camil cuenta su fracaso como cupido

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Jaime Camil reconoce que es un mal cupido y lo experimentó su propio hermano.

Resulta que cuando Jaime estaba filmando "Amor a primera visa" (2013), trabajaba con una actriz extranjera y la acercó a su hermano a quien le había gustado; ambos se gustaron y enamoraron.

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"Se casaron, tuvieron un hijo, pero no acabó nada bien", revela el actor un tanto apenado.La declaración no es al azar. Al actor de "Jane the virgin" y "La fea más bella" se le acaba de preguntar sobre su faceta de reunir amorosamente a dos personas, no pasando la prueba de fuego.El cuestionamiento es porque llegó al Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad para una función especial de la comedia "Atrápelo quien pueda", donde interpreta a un viudo a quien su pequeña hija le intenta conseguir pareja, a costa de lo que sea."Es sobre un hombre que pierde a su esposa y se queda al cuidado de su hija, pero es empujado por su hija para seguir. De verdad que es una película muy bonita", dice en un encuentro con la prensa."Me gusta la comedia, he hecho todo tipo de géneros, luego te encasillan quienes te contratan, pero me encanta la comedia y creo lo hago bien", expresa.La película llegará a salas comerciales el próximo 12 de noviembre, con un elenco principal que encabeza Natalia Téllez ("Las azules") y la niña Isabella Arroyo ("Futuro desierto"), además de Ricardo Polanco ("Bajo la sal"), bajo la dirección de Alfonso Pineda Ulloa ("Un buen divorcio")."El personaje de Jaime es uno necesario para el cine, el de un cuidador que abre su corazón y atraviesa una pérdida. El mío es un lejos del cliché, de una actriz que está en una telenovela que no le gusta y tiene muchas inseguridades, demostrando que no se tiene que ser perfecto y se es falible", apunta Téllez."Atrápelo quien pueda" es una producción entre Cinépolis Distribución, The Mediapro Studio y Telemundo. Tato Alexander, Verónica Langer, Juan Felipe Samper, Carolina Gaitán y Luciana Garcina completan el reparto.