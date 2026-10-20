Senado inicia discusión de Ley de Economía Digital en Ciudad de México

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El pleno del Senado inició la discusión del dictamen para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo principal es acelerar el uso de medios de pago electrónicos y reducir gradualmente la dependencia del dinero en efectivo.

El dictamen crea una norma de 22 artículos y cinco transitorios, la cual considera a los códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y de crédito, el servicio de domiciliación y la transferencia de fondos, entre otros, como medios de pago digitales y electrónicos a los que pueden recurrir los usuarios.

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Define a la CURP Digital y al Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para la contratación digital de servicios financieros; y a las plataformas, aplicaciones web, aplicaciones móviles o similares y, en general, los programas de cómputo, como parte de las soluciones tecnológicas para modernizar los pagos de trámites y servicios.Para la implementación de esos medios digitales y electrónicos, precisa la norma, los proveedores de bienes y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria y promover su uso entre los usuarios, además de adoptar las medidas para atender y, en su caso, subsanar las contingencias que impidan esas modalidades.También estipula que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes, en las que sólo se aceptarán los pagos digitales; además, precisa que se permitirá el uso de efectivo y el cheque cuando alguna contingencia imposibilite esas formas de transacción.Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, destacó que la promoción y adopción de las transacciones digitales posee una dimensión social, pues una tiendita o taller que opere a través de esos medios tendrá facilidad para registrar sus ingresos, acreditar sus operaciones y para acceder a créditos o financiamiento, e, incluso, puede ahorrar tiempos de traslado y de espera.