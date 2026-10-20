Senado inicia discusión de Ley de Economía Digital en Ciudad de México
La ley contempla códigos QR, NFC y CURP Digital para modernizar transacciones financieras.
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El pleno del Senado inició la discusión del dictamen para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo principal es acelerar el uso de medios de pago electrónicos y reducir gradualmente la dependencia del dinero en efectivo.
El dictamen crea una norma de 22 artículos y cinco transitorios, la cual considera a los códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y de crédito, el servicio de domiciliación y la transferencia de fondos, entre otros, como medios de pago digitales y electrónicos a los que pueden recurrir los usuarios.
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Define a la CURP Digital y al Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para la contratación digital de servicios financieros; y a las plataformas, aplicaciones web, aplicaciones móviles o similares y, en general, los programas de cómputo, como parte de las soluciones tecnológicas para modernizar los pagos de trámites y servicios.
Para la implementación de esos medios digitales y electrónicos, precisa la norma, los proveedores de bienes y las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar la infraestructura necesaria y promover su uso entre los usuarios, además de adoptar las medidas para atender y, en su caso, subsanar las contingencias que impidan esas modalidades.
También estipula que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes, en las que sólo se aceptarán los pagos digitales; además, precisa que se permitirá el uso de efectivo y el cheque cuando alguna contingencia imposibilite esas formas de transacción.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, destacó que la promoción y adopción de las transacciones digitales posee una dimensión social, pues una tiendita o taller que opere a través de esos medios tendrá facilidad para registrar sus ingresos, acreditar sus operaciones y para acceder a créditos o financiamiento, e, incluso, puede ahorrar tiempos de traslado y de espera.
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