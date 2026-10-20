Gutiérrez Mancilla increpa a Máynez por agua de Jalisco

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Al grito de "asesinos", el diputado federal del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, confrontó al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien acudió a la Cámara de Diputados con el fin de reunirse con la coordinadora de dicho partido político en esta cámara baja, Ivonne Ortega.

Acompañado de jóvenes que presuntamente se manifestaban por el suministro de agua sucia y contaminada en Jalisco, el legislador priísta persiguió al líder nacional emecista por toda la explanada, e inclusive le aventó una de las jarras con supuesta agua sucia, que contenía la leyenda "MC mata".

"Asesinos, ardidos, MC mata, da la cara, estamos alzando la voz por la gente de Jalisco, por la gente de Jalisco que tú y tu gobierno están asesinando, están matándolos con agua con estiércol", gritaba Gutiérrez Mancilla, mientras que Álvarez Máynez se subía a un elevador sin emitir palabra alguna.

En entrevista, el diputado del Partido Revolucionario Institucional mostró una jarra con agua color café, presuntamente contaminada.

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Carlos Mancilla, diputado del PRI, encara a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del MC, por el tema del agua en Jalisco. Jaloneos, empujones y calificativos como cobarde y asesino. Especial https://t.co/Nf4OUaC3az — Uno TV (@UnoNoticias) October 20, 2026

"Mira con lo que están haciendo que la gente de Jalisco se bañe, están matando niñas, niños, por las infecciones, hay presos políticos que son jóvenes que se fueron a manifestar, y aquí viene Máynez como si nada estuviera pasando", declaró.

Interrumpió la entrevista debido a que el elevador donde se había subido el dirigente nacional de MC se volvió a abrir.

"Eres un asesino por tu culpa está muriendo la gente de Jalisco y tú como si nada te paseas, no das la cara, eres un pinche cobarde, eso es lo que eres", le gritó.