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Nacional

Detienen a dos falsos policías tránsito en Iztapalapa

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales por robo y tentativa de homicidio.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 03:34 p.m.
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Detienen a dos falsos policías tránsito en Iztapalapa
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       Policías capitalinos detuvieron a dos falsos elementos de tránsito que exigían dinero a automovilistas en las calles de la alcaldía de Iztapalapa.


      La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina indicó que, tras recibir una denuncia ciudadana de que en el cruce del Eje 5 y la calle 16 de Marzo, en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, dos sujetos portaban uniformes similares a los utilizados por el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito y detenían a conductores.

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      Por ello, policías de la Dirección General de Asuntos Internos acudieron al lugar para verificar la situación y observaron que los individuos portaban uniformes que no correspondían a los autorizados por la SSC.
      "Enseguida, los interceptaron y les realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, sin que los hombres pudieran acreditar su adscripción a la dependencia".
      Por estos hechos, los efectivos de Asuntos Internos detuvieron a los hombres de 29 y 52 años, les informaron sus derechos constitucionales y los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.
      Cabe mencionar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido de 52 años registra tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de robo a negocio sin violencia y robo, ambos en 2025, así como por tentativa de homicidio calificado, en 2016.

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