Bosque de Chapultepec se suma a celebraciones de Día de Muertos

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Durante un fin de semana, el Bosque de Chapultepec, el pulmón más importante de la CDMX, se sumará este 2026 a la cartelera cultural con motivo del Día de Muertos, con espectáculos de drones y en el lago.

El "Sendero del cempasúchil" tendrá lugar del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, a partir de las 14:00 de la tarde y hasta las 22:00 horas.

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En esas fechas, el bosque abrirá sus puertas para que capitalinos y turistas disfruten de un espectáculo de drones, spots de colores, actividades en el Lago de Chapultepec y en otros espacios del bosque, todo con temática de la temporada."Abre sus puertas de manera muy especial, porque las abre de noche. El Bosque de Chapultepec, de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche, estará abierto con un espectáculo de drones, espectacular. Con muchos spots de color, de luz y con unas experiencias de tecnología y de cultura, sobre el lago, que también es una novedad", destacó la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.Al presentar la cartelera cultural de Día de Muertos desde Xochimilco, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la Sedema resaltó que este evento especial prevé reunir a alrededor de 2 millones de personas.