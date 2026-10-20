logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Bosque de Chapultepec se suma a celebraciones de Día de Muertos

Actividades en el lago y sendero del cempasúchil serán parte de la cartelera cultural en Chapultepec.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 03:45 p.m.
A
Bosque de Chapultepec se suma a celebraciones de Día de Muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante un fin de semana, el Bosque de Chapultepec, el pulmón más importante de la CDMX, se sumará este 2026 a la cartelera cultural con motivo del Día de Muertos, con espectáculos de drones y en el lago.


      El "Sendero del cempasúchil" tendrá lugar del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, a partir de las 14:00 de la tarde y hasta las 22:00 horas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En esas fechas, el bosque abrirá sus puertas para que capitalinos y turistas disfruten de un espectáculo de drones, spots de colores, actividades en el Lago de Chapultepec y en otros espacios del bosque, todo con temática de la temporada.
      "Abre sus puertas de manera muy especial, porque las abre de noche. El Bosque de Chapultepec, de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche, estará abierto con un espectáculo de drones, espectacular. Con muchos spots de color, de luz y con unas experiencias de tecnología y de cultura, sobre el lago, que también es una novedad", destacó la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.
      Al presentar la cartelera cultural de Día de Muertos desde Xochimilco, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la Sedema resaltó que este evento especial prevé reunir a alrededor de 2 millones de personas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gutiérrez Mancilla increpa a Máynez por agua de Jalisco
      Gutiérrez Mancilla increpa a Máynez por agua de Jalisco

      Gutiérrez Mancilla increpa a Máynez por agua de Jalisco

      SLP

      El Universal

      La confrontación ocurrió en la Cámara de Diputados durante una manifestación por agua contaminada.

      Bosque de Chapultepec se suma a celebraciones de Día de Muertos
      Bosque de Chapultepec se suma a celebraciones de Día de Muertos

      Bosque de Chapultepec se suma a celebraciones de Día de Muertos

      SLP

      El Universal

      Actividades en el lago y sendero del cempasúchil serán parte de la cartelera cultural en Chapultepec.

      Detienen a dos falsos policías tránsito en Iztapalapa
      Detienen a dos falsos policías tránsito en Iztapalapa

      Detienen a dos falsos policías tránsito en Iztapalapa

      SLP

      El Universal

      Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales por robo y tentativa de homicidio.

      Morena defiende Ley Antimemes ante críticas de oposición
      Morena defiende Ley Antimemes ante críticas de oposición

      Morena defiende Ley Antimemes ante críticas de oposición

      SLP

      El Universal

      Partidos de oposición alertan sobre riesgos para la libertad de expresión y sátira política con la nueva ley.