Muere niño de 4 años tras accidente en canchas del Inpojuve
El niño fue trasladado a una clínica del IMSS tras el accidente, pero falleció; se cuestiona la respuesta médica.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un menor de cuatro años murió luego de que una portería de fútbol le cayera encima en las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), en San Luis Potosí, cerca de las 20:10 horas.
Según testimonios, ante la presunta falta de una ambulancia, el niño fue llevado a una clínica del IMSS, donde falleció.
El caso generó dudas sobre la respuesta a la emergencia y las condiciones de seguridad de las canchas.
También se reportó una posible acusación contra el Instituto del padre del menor, versión que no ha sido confirmada oficialmente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen si hubo omisiones.
Presentan fallas canchas del INPOJUVE
A escasos días de haberse concluido la restauración del gimnasio de basquetbol del Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE), los problemas estructurales y de mantenimiento han salido a relucir con...
no te pierdas estas noticias
Muere niño de 4 años tras accidente en canchas del Inpojuve
Pulso Online
El niño fue trasladado a una clínica del IMSS tras el accidente, pero falleció; se cuestiona la respuesta médica.
Alcalde Galindo buscará negociar con H. Serrano
Rolando Morales
Galindo responsabiliza al diputado Fernando Gámez de los recientes enfrentamientos y busca diálogo con Héctor Serrano.
Sube de tono comparecencia del V Informe
Samuel Moreno
López Torres cuestionó falta de precisión en resultados por Semujeres