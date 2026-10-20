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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Muere niño de 4 años tras accidente en canchas del Inpojuve

El niño fue trasladado a una clínica del IMSS tras el accidente, pero falleció; se cuestiona la respuesta médica.

Por Pulso Online

Octubre 20, 2026 09:01 a.m.
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Muere niño de 4 años tras accidente en canchas del Inpojuve
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      Desarrollado por SACS IA

      Un menor de cuatro años murió luego de que una portería de fútbol le cayera encima en las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), en San Luis Potosí, cerca de las 20:10 horas.

      Según testimonios, ante la presunta falta de una ambulancia, el niño fue llevado a una clínica del IMSS, donde falleció.

      El caso generó dudas sobre la respuesta a la emergencia y las condiciones de seguridad de las canchas.

      También se reportó una posible acusación contra el Instituto del padre del menor, versión que no ha sido confirmada oficialmente. 

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      Se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen si hubo omisiones.

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