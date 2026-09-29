Fernández Noroña defiende a Amílcar Olán tras ser ubicado en Suiza

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa de Amílcar Olán, luego de que el periodista Irving Pineda dio con él y mostró en televisión su paradero en Suiza.

Defensa de Fernández Noroña a Amílcar Olán en Suiza

En su video charla en redes sociales, el legislador justificó la actitud agresiva del empresario y presunto socio de Andrés Manuel López Beltrán, al señalar que no hay ninguna orden de aprehensión en su contra y criticar que el periodista se haya mostrado muy insistente en un tramo largo, a pesar de que Amílcar Olán va caminando con su hijo menor de edad.

"No hay ninguna orden de aprehensión contra él, va con su hijo y el periodista Irving ahí lo va... este... ¿cómo le decimos? Insistiendo en la entrevista, y le dice que no, y además va con un menor y el otro va filmando, a pesar de que hay un menor, hasta que de plano este hombre se irrita y le manotea el teléfono, pero es un tramo largo en el que va.

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Insistencia del periodista y reacción de Amílcar Olán

"¿Cómo le llamas a eso? ¿Cómo le llamas? Yo sé cómo se le debe llamar, pero no quiero ni decirlo, pa´ que no digan que... lo tenemos, ¿no? Bueno, pero como es de Azteca no voy a hacer, ni para qué".

Dijo que cada persona tiene derecho a dar una entrevista o no, pero nadie te puede obligar.

"No pueden obligarte, pues no quieres declarar, no declaras, o sea, punto, ¿dónde dice que tienes que dar una entrevista si no quieres dar una entrevista?, y ¿en qué momento ya la insistencia se pasa de tueste?", cuestionó.