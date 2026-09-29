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Fernández Noroña defiende a Amílcar Olán tras ser ubicado en Suiza

El senador Gerardo Fernández Noroña justificó la reacción de Amílcar Olán tras ser abordado en Suiza por Irving Pineda.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 01:03 p.m.
A
Fernández Noroña defiende a Amílcar Olán tras ser ubicado en Suiza
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa de Amílcar Olán, luego de que el periodista Irving Pineda dio con él y mostró en televisión su paradero en Suiza.

      Defensa de Fernández Noroña a Amílcar Olán en Suiza

      En su video charla en redes sociales, el legislador justificó la actitud agresiva del empresario y presunto socio de Andrés Manuel López Beltrán, al señalar que no hay ninguna orden de aprehensión en su contra y criticar que el periodista se haya mostrado muy insistente en un tramo largo, a pesar de que Amílcar Olán va caminando con su hijo menor de edad.

      "No hay ninguna orden de aprehensión contra él, va con su hijo y el periodista Irving ahí lo va... este... ¿cómo le decimos? Insistiendo en la entrevista, y le dice que no, y además va con un menor y el otro va filmando, a pesar de que hay un menor, hasta que de plano este hombre se irrita y le manotea el teléfono, pero es un tramo largo en el que va.

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      Insistencia del periodista y reacción de Amílcar Olán

      "¿Cómo le llamas a eso? ¿Cómo le llamas? Yo sé cómo se le debe llamar, pero no quiero ni decirlo, pa´ que no digan que... lo tenemos, ¿no? Bueno, pero como es de Azteca no voy a hacer, ni para qué".

      Dijo que cada persona tiene derecho a dar una entrevista o no, pero nadie te puede obligar.

      "No pueden obligarte, pues no quieres declarar, no declaras, o sea, punto, ¿dónde dice que tienes que dar una entrevista si no quieres dar una entrevista?, y ¿en qué momento ya la insistencia se pasa de tueste?", cuestionó.

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