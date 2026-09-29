Hallan a Amílcar Olán en Suiza

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Ciudad de México.- Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, fue visto en Suiza, en medio de la controversia por los señalamientos en su contra de presuntamente estar vinculado con contratos millonarios en gobiernos de la 4T.

Así lo dio a conocer Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, quien indicó que el allegado al hijo del expresidente López Obrador se encuentra en la turística ciudad de Lugano.

De acuerdo con el periodista, la casa donde ahora se hospeda el empresario está específicamente en una de las avenidas más importantes del país europeo.

Pineda señaló que dio con el paradero de Amílcar Olán luego de que llegara una llamada anónima a TV Azteca, por lo que viajó a Suiza para corroborar que el amigo de Andy López ahora se resguarda en Europa Central.

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El reportero mostró video e imágenes de una casa, así como del empresario tabasqueño, quien en todo momento se le vio en solitario, a pesar de que su esposa, sus hijos y una persona que realiza la limpieza del sitio se encuentran viviendo con él.

Tras siete días siguiendo al empresario, Irving Pineda se encontró con él cuando regresaba de recoger a sus hijos en la escuela, lo interceptó y le pidió una entrevista para hablar sobre los contratos con gobiernos de Morena; no obstante, el contratista reaccionó de manera agresiva al mencionarle que existen escándalos que lo relacionan con tráfico de influencias en México.

Luego, Amílcar Olán Aparicio advirtió que llamaría a la policía y en un intento por huir de la petición del reportero llegaron los jaloneos.

Una investigación de El Universal reveló que la Plataforma Nacional de Transparencia, operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene disponibles los contratos millonarios que firmó la empresa de Amílcar Olán.

En uno de estos contratos, de 2021, la Secretaría de Salud aceptó haber entregado a la empresa Romedic S.A. de C.V. 5 millones 268 mil pesos por la compra de materiales, accesorios y suministros médicos.

Entre 2020 y 2022, las cuentas de Romedic S.A. de C.V. recibieron más de 490 millones de pesos de recursos federales.