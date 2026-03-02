Hallan ropa similar a la de Kimberly Jocelin en bosque de Chamilpa

CUERNAVACA, Mor.- En su segunda incursión en el bosque de Chamilpa, limítrofe con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para buscar a la estudiante de Contaduría, Kimberly Jocelin, las brigadas de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, localizaron ropa similar a la que vestía la joven de 18 años el día de su desaparición, informaron fuentes cercanas a las jornadas de búsqueda.

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía General del Estado, Kimberly vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, chamarra de piel sintética azul marino con cierre en gris, tenis blancos y portaba una bolsa negra de mano.

La ficha también indica que mide 1.58 metros, es de tez blanca, ojos medianos color café claro y su cabello es largo a media espalda, castaño claro, lacio.

Tiene una cicatriz en la ceja izquierda, perforación en ambas orejas, cicatriz en medio de la cabeza por una caída. En la dentadura tiene una muela encimada del lado izquierdo. Kimberly desapareció desde el pasado viernes 20 de febrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los datos del hallazgo fueron analizados en una mesa de trabajo entre la gobernadora Margarita González Saravia, el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García; el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado; el fiscal general Fernando Blumenkron; el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia y la rectora de la UAEM, Viridiana León Hernández. También acudieron representantes estudiantiles y sindicales de la universidad.

Luego compartieron la información con los padres de Kimberly y horas después circuló en redes sociales una convocatoria para suspender la marcha que había programado la comunidad estudiantil para este lunes.

"Se les informa que gracias a nuestra lucha y que alzamos la voz, hay avances en la investigación e información que en que en próximos momentos se difundirán. A petición de la familia, la marcha programada para mañana lunes 2 de marzo será reprogramada", cita el comunicado rubricado por el Comité Ejecutivo de la Asociación de Alumnos (CESA) de la Facultad de Contaduría.

Los trabajos de búsqueda continuarán mañana a partir de las 9:00 horas.

De acuerdo con fuentes cercanas a la comisión interinstitucional de búsqueda, es posible que este lunes haya resultados más favorables.