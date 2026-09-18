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Galindo ofrecerá su informe en Fundadores

Será necesario volver a apuntalar el estacionamiento subterráneo ubicado bajo ese espacio público

Por Rolando Morales

Septiembre 18, 2026 01:29 p.m.
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Galindo ofrecerá su informe en Fundadores
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que su Informe de Gobierno se realizará el próximo 29 de septiembre a las 18:30 horas en la Plaza de los Fundadores, evento para el cual será necesario volver a apuntalar el estacionamiento subterráneo ubicado bajo ese espacio público.

      Cuestionado sobre las condiciones de seguridad para la realización del acto masivo, el edil señaló que el apuntalamiento se llevará a cabo como en ocasiones anteriores para garantizar el desarrollo del evento.

      Galindo indicó que hasta el momento no ha recibido observaciones por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil respecto a la celebración de su informe y aseguró que existe aceptación para la realización del evento en ese punto del Centro Histórico.

      Esto luego de que durante la transmisión de los partidos del Mundial tuviera que llevarse a cabo en la Plaza del Carmen ante los señalamientos de la dependencia estatal por supuesta falta de condiciones de seguridad en la Plaza de los Fundadores.

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      El alcalde sostuvo que la asignación de espacios públicos se realiza bajo un esquema de coordinación institucional y con base en la agenda previamente programada para cada plaza.

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