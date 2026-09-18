Defensa reporta comandante macheteado y militares golpeados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dijo que "más que retención", a elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR), así como elementos estatales, pobladores les impidieron el paso en Quechultenango, Guerrero.

Incidente en Quechultenango Guerrero: bloqueo y agresión

Esto, luego de que el jueves se reportó que durante casi cinco horas, pobladores del municipio de Quechultenango —el bastión de la organización criminal Los Ardillos— retuvieron a 19 soldados del Ejército y la Guardia Nacional y agentes de la Policía Estatal.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 18 de septiembre en Irapuato, el secretario de Defensa explicó que los pobladores estaban armados con piedras, palos y machetes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Impiden el acceso de la base de operación que estaba arribando a Quechultenango y 80 personas rodearon al personal militar en sus instalaciones que tenían adentro de Quechultenango, eso es lo que pasó ahí", explicó.

Confrontación en Mochitlán y heridos reportados

Abundó el titular de la Defensa que en otro grupo de personas, "mayor número, mucho más", rodeó a más autoridades en Mochitlán cuando se dirigían a reforzar la seguridad.

Defensa reporta personal militar herido

"Y ahí sí hubo una confrontación. Resulta herido el comandante que llevaba el mando, le dieron un machetazo en la mano, un teniente coronel; está bien", afirmó.

"Y golpean también a un sargento y a un soldado, nada grave. Y por parte de los civiles, fueron dos elementos civiles con heridas leves", explicó.

Apuntó que "este problema" duró como una hora y terminó cerca de las 11:00 horas del jueves.

Aseguró el titular de la Sedena que en todo momento se respetaron los derechos humanos y se aplicó la ley nacional del uso de la fuerza.