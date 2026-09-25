Liga MX | Arranca la Jornada 10 del Apertura 2026

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Este viernes 25 de septiembre se pone en marcha la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX con dos partidos. Cada vez falta menos para la Liguilla, por lo que cada partido se vuelve más que importante para los 18 equipos del futbol mexicano.

Liga MX jornada 10 Apertura 2026: equipos y objetivos

El Atlante, el Monterrey, el Tijuana y el Atlas son los clubes que se presentan hoy y que tienen el objetivo de obtener una victoria. De momento, únicamente los Xolos se encuentran dentro de los ocho primeros lugares, es decir, en la zona de clasificación.

Por tal motivo, el conjunto de Sebastián Abreu tiene la misión de permanecer dentro de ella. Mientras que los Potros de Hierro, los Rayados y los Zorros intentarán conseguir los tres puntos para acercarse a los lugares que dan boleto para la Fiesta Grande.

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Con el paso de las semanas y con la siguiente fase a la vuelta de la esquina, cada juego se vuelve más importante. Cabe resaltar que los dos compromisos de este día no serán transmitidos, en nuestro país, por televisión abierta.

Transmisión y horarios de los partidos de la jornada 10

Sin embargo, las aficiones de los cuatro equipos tendrán la oportunidad de verlos por diferentes plataformas.

Además, los dos compromisos fueron programados en diferentes horarios, por lo que no chocarán y los seguidores del futbol mexicano podrán disfrutar de la actividad de la décima fecha.

De los cuatro clubes que entran en acción hoy, el Atlante es el que más necesita el triunfo para no seguirse rezagando en la clasificación y todavía tener aspiraciones de superar la fase regular del Apertura 2026.

Aunque, para los otros tres también es indispensable ganar para estar más cerca de obtener uno de los ocho boletos para la Liguilla de la Liga MX.

El Estadio Banorte y el Caliente serán los escenarios de los encuentros que están programados para este viernes 25 de septiembre.

Horarios y canales para ver en vivo los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX de este viernes 25 de septiembre

Atlante vs Monterrey

· Fecha: Viernes 25 de septiembre

· Hora: 19:00

· Estadio: Banorte

· Transmisión: ESPN/Disney+ Premium

Tijuana vs Atlas

· Fecha: Viernes 25 de septiembre

· Hora: 21:00

· Estadio: Caliente

· Transmisión: FOX/FOX One