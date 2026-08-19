Harfuch y ministra argentina acuerdan reforzar combate al narcotráfico

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se reunió con la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, para dialogar sobre el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

La funcionaria argentina calificó el encuentro como una "excelente reunión" y señaló que abordaron la manera de fortalecer la cooperación entre ambos países.

"Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante", publicó Monteoliva en sus redes sociales.

La ministra sostuvo que con los grupos del narcotráfico no se negocia y que el crimen organizado debe enfrentarse mediante decisiones firmes, cooperación internacional y políticas públicas que tengan continuidad.

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García Harfuch se encuentra en Buenos Aires, donde ha sostenido encuentros con diferentes funcionarios en el marco de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, programada hasta el 20 de agosto.

Durante su participación, el funcionario mexicano ha presentado resultados de los operativos realizados por el Gabinete de Seguridad.

En ese contexto, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, calificó a García Harfuch como "un socio de confianza" y "un buen amigo" de ese país.