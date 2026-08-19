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Higinio Martínez recomienda a Inzunza pedir licencia al Senado

El vicecoordinador de Morena afirmó que separarse temporalmente del cargo no implicaría aceptar culpabilidad

Por El Universal

Agosto 19, 2026 02:14 p.m.
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Higinio Martínez recomienda a Inzunza pedir licencia al Senado
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez Miranda, recomendó a su compañero de bancadaEnrique Inzunza Cázarez, solicitar licencia para concentrarse en su defensa ante los señalamientos en su contra.

      En declaraciones a medios de comunicación, el político mexiquense aclaró que separarse temporalmente del escaño no significaría admitir culpabilidad, sino disponer del tiempo necesario para atender su defensa legal.

      "El senador Inzunza es un jurista de toda la vida. Ha sido juez, magistrado y presidente del tribunal. Piensa como jurista; yo pienso como político. Si yo estuviera en una situación igual, pediría licencia", declaró.

      Martínez consideró que quienes ocupan cargos públicos deben reconocer cuándo es necesario retirarse temporalmente para enfrentar un proceso o una controversia.

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      "Todos los políticos deberíamos saber que hay momentos en que podemos retirarnos un poco y eso no quiere decir que haya culpabilidad", señaló.

      Busca presidir el Senado

      En otro tema, Higinio Martínez afirmó que cuenta con el respaldo de una parte importante de los senadores de Morena para asumir la presidencia de la Cámara alta a partir de septiembre.

      El exalcalde de Texcoco compite internamente con Óscar Cantón Zetina, aunque dijo estar a favor de construir una candidatura de unidad dentro de la bancada.

      En caso de llegar a la presidencia del Senado, señaló que su prioridad será garantizar una conducción institucional, especialmente ante la proximidad de los procesos electorales.

      También se comprometió a evitar actos de violencia dentro del recinto legislativo, sin limitar el derecho de los senadores a expresar posiciones críticas, siempre que respeten los tiempos y las reglas parlamentarias.

      Martínez añadió que atenderá las inconformidades de periodistas y trabajadores, además de buscar mejores condiciones para el desempeño de la labor informativa.

      "No va a haber ninguna coartación ni para la libertad de expresión, ni para la prensa, ni para los senadores", aseguró.

      El legislador consideró que su experiencia puede favorecerlo en la contienda interna. Recordó que ha sido coordinador parlamentario en tres ocasiones en el Congreso del Estado de México y presidente de la Junta de Coordinación Política.

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