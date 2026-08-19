"Tío Lako", el hombre de confianza de "El Mencho" que podría sucederlo en el CJNG

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- El nombre de Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako", volvió a cobrar relevancia tras la detención de nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo desplegado en Michoacán.

Entre las personas capturadas se encuentran Marisol "N" y Lourdes "N", identificadas por las autoridades como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Guerrero Martínez.

Las detenciones ocurrieron después de una jornada de bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó por la mañana que el Gabinete de Seguridad realizaba un operativo para detener a objetivos prioritarios y presuntos generadores de violencia.

Considerado uno de los fundadores del CJNG, "El Tío Lako" era identificado como una de las personas más cercanas y de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien murió en febrero durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.

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En aquella intervención también murió Rubén Guerrero Valadez, "El R1", hijo de Heraclio Guerrero.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró que Guerrero Valadez no es la misma persona que Ramón Álvarez Ayala, también conocido como "El R1" y señalado como autor intelectual del homicidio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Tras la muerte de Oseguera Cervantes, Heraclio Guerrero fue señalado como uno de los posibles sucesores en la dirección del CJNG.

La organización InSight Crime lo identifica como responsable de buena parte de las operaciones de robo de combustible atribuidas al grupo criminal. Según esa plataforma, esta actividad se convirtió en uno de los negocios ilícitos más rentables y con mayor alcance internacional para el cártel.

El nombre de "El Tío Lako" también apareció en investigaciones realizadas en Michoacán durante 2015. En noviembre de ese año, el entonces procurador estatal, José Martín Godoy, informó sobre la detención de siete presuntos integrantes del CJNG relacionados con el asesinato de Enrique Hernández Saucedo, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro.

Entre los implicados se encontraba Heraclio Guerrero, identificado entonces como "El Laco". La autoridad lo relacionó, junto con seis escoltas, con diversos delitos cometidos en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

Hernández Saucedo, exintegrante de las autodefensas de Yurécuaro, fue asesinado el 14 de mayo de 2015 durante un acto de campaña realizado en el sitio conocido como Barrio del Diablo.