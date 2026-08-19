PRD CDMX pedirá al INE atraer disputa por prerrogativas congeladas

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La Dirección Estatal del PRD en la Ciudad de Méxicosolicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) atraer el caso relacionado con las prerrogativas del partido, actualmente congeladas por el Instituto Electoral capitalino (IECM).

En conferencia de prensa, Polimnia Romana Sierra, secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD CDMX, afirmó que no existe una razón jurídica válida para mantener retenidos esos recursos.

Reconoció que los organismos públicos locales electorales cuentan con autonomía y atribuciones propias, pero señaló que el INE dispone de mecanismos extraordinarios para intervenir cuando la relevancia de un caso lo justifica.

"Creemos que estamos frente a un caso que merece, por lo menos, ser conocido por el Consejo General del INE", expresó. Añadió que el asunto involucra el cumplimiento de sentencias federales y advirtió sobre el riesgo de normalizar que las autoridades no acaten resoluciones jurisdiccionales.

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Sierra explicó que solicitarán al INE revisar si existen elementos suficientes para ejercer su facultad de atracción o alguna de las atribuciones extraordinarias previstas respecto de los organismos electorales locales.

La exlegisladora sostuvo que existen dos sentencias firmes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que reconocen la legitimidad de esa dirigencia.

También rechazó que el conflicto corresponda a una disputa entre dos grupos internos. Aseguró que solamente existe una representación con personalidad jurídica reconocida por las autoridades electorales.

La Dirección Estatal informó que solicitará la presencia de los diputados locales perredistas Nora Arias y Pablo Trejo, a quienes pedirá un informe sobre sus actividades legislativas.

Por su parte, Rocío Sánchez, secretaria de Igualdad de Género del PRD CDMX, anunció que se encuentra abierta la convocatoria para seleccionar a los denominados Impulsores de la Ciudadanía Democrática en las 16 alcaldías.

Según explicó, esta figura busca reforzar la organización territorial y establecer una nueva dinámica de acercamiento con la ciudadanía. Aclaró que las personas elegidas no se convertirán automáticamente en candidatas para las elecciones de 2027.

La dirigencia estatal reiteró que su objetivo es alcanzar el 10 por ciento de la votación en los comicios de 2027.

Respecto de la ausencia de Alan Lobo Rodríguez, señalado durante la conferencia como presidente legal del PRD CDMX, los integrantes de la dirección indicaron que responde a una decisión personal. Agregaron que analizan si mantendrán una presidencia o adoptarán un esquema colegiado para tomar decisiones.

Minutos después de la conferencia, el equipo de la diputada Nora Arias difundió un posicionamiento en el cual otros dirigentes estatales del partido la respaldaron como presidenta del PRD en la Ciudad de México.