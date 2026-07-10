Hay contradicción en Ken Salazar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Ante la respuesta del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negando haber mentido en torno al traslado del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada a la Unión Americana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó que el exdiplomático "no explica cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria, como si hubiera sido un operativo.

"Esa es la contradicción, el exembajador dice lo mismo que hace dos años, pero se presenta en una feria, además de un reportaje. Hay una contradicción", insistió.

En su conferencia en Palacio Nacional, reiteró que el fondo del caso no es la detención del líder del Cártel de Sinaloa, sino la presunta violación a la soberanía mexicana durante su traslado a Estados Unidos.

"El fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del Cártel de Sinaloa, qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sheinbaum respondió a las declaraciones de Ken Salazar, quien reiteró que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada "no era del gobierno de Estados Unidos" y que la operación no fue organizada por ese país.

"Y de acuerdo con la fiscalía [General de la República] falta la verdad por parte del exembajador. Eso es lo que nosotros estamos planteando (...) Lo decimos todos los días en la relación que tenemos y en este momento consideramos que hubo omisión, mentira por parte del exembajador", expuso.

La Mandataria señaló que su gobierno solicitó a la Fiscalía General de la República incorporar estos nuevos elementos a la carpeta de investigación abierta sobre el caso, al considerar que existen indicios de omisiones y contradicciones en la información proporcionada por el exdiplomático estadounidense.

Pide a EU frenar

el tráfico de armas

Por otra parte, En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a poner un alto a este tipo de armas porque "nada vale la vida de otra persona".

Al encabezar el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, en el atrio de la Basílica de Guadalupe y ante autoridades eclesiásticas, Sheinbaum Pardo también pidió a las familias mexicanas que abracen a sus hijos e hijas, y reiteró el llamado a Estados Unidos a actuar contra el flujo de armas hacia México.

Al mencionar "que sobreviva la esperanza por encima del odio y la violencia", la Presidenta Sheinbaum señaló que la mayor parte de las armas que entran a nuestro país vienen de Estados Unidos y cruzan ilegalmente la frontera "para sembrar violencia y arrebatar vidas en México".