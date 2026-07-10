"He sido objeto de atroces calumnias"

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Culiacán, Sinaloa.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), se dijo objeto de "una atroz embestida mediática de calumnias y acusaciones", y señaló que las acusaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos en su contra son falsas.

En un mensaje publicado en redes sociales, Rocha Moya señaló que se cumplen 69 días de haberse separado temporalmente de su cargo: "Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes".

Señaló que en este tiempo compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para "responder de manera puntual y veraz las preguntas del Ministerio Público Federal".

Afirmó que desde el 1 de mayo pasado se encuentra en su domicilio de Culiacán y que no cuenta con protección ni lo resguardan elementos de las fuerzas federales, por lo que calificó de falsas las informaciones que se han divulgado en relación con su supuesta movilidad.

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Asimismo, puntualizó que los señalamientos en su contra son un ataque promovido desde la ultraderecha.

"He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de Estados Unidos son falsas", insistió el morenista.

Agregó: "Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente", se lee en su mensaje.

El 29 de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por sus vínculos con el grupo criminal de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.