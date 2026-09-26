¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Polo este sábado?

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Ciudad de México, 26 de septiembre.— El huracán Polo se debilitó a categoría 4 este sábado y continúa su desplazamiento hacia el noroeste sobre el océano Pacífico, sin que su trayectoria prevista indique que tocará tierra. Sin embargo, sus efectos todavía requieren vigilancia, principalmente en Baja California Sur.

En la actualización matutina, el centro del ciclón se ubicaba a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Para las costas sudcalifornianas se pronosticaban rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros. También permanecía una zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe.

¿Dónde se esperan lluvias?

El pronóstico general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado prevé lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur y lluvias muy fuertes en zonas de Sinaloa y Nayarit. El organismo señala que la circulación de Polo refuerza la probabilidad de precipitación en esos estados, en combinación con otros fenómenos atmosféricos presentes en la región.

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El SMN también pronostica lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, pero las atribuye a otros sistemas meteorológicos. Por ello, sería incorrecto presentarlas como un efecto directo de Polo. En San Luis Potosí se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, igualmente asociados al pronóstico regional y no directamente al huracán.

¿Qué pasará con Polo en los próximos días?

La trayectoria difundida este sábado prevé que el ciclón siga debilitándose sobre el mar: podría bajar a categoría 3 el domingo 27, a categoría 2 el lunes 28 y convertirse en tormenta tropical el martes 29. Se trata de una proyección sujeta a cambios en los siguientes avisos.

Aunque el centro del huracán permanezca lejos de tierra, el oleaje elevado y las rachas de viento pueden representar un riesgo en playas, muelles y zonas de navegación de Baja California Sur. El SMN también prevé oleaje de hasta 3.5 metros en Nayarit y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco y Colima durante este sábado.