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Chivas busca el liderato ante un Querétaro que no pierde de visita

El Rebaño recibe a los Gallos Blancos con seis bajas; su rival llega invicto en cuatro partidos fuera de casa.

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 01:51 p.m.
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Chivas busca el liderato ante un Querétaro que no pierde de visita
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      Ciudad de México, 26 de septiembre (EL UNIVERSAL).— Chivas recibirá este sábado a Querétaro en la Jornada 10 del Apertura 2026 con la posibilidad de cerrar la fecha como líder, aunque tendrá enfrente a uno de los visitantes más efectivos del torneo.

      El Guadalajara no contará con Raúl Rangel ni Roberto Alvarado, convocados a la Selección Mexicana. Tampoco estarán Miguel Gómez, José Castillo, Miguel Tapias y Bryan González, quienes se encuentran lesionados.

      El equipo de Gabriel Milito llega después de dejar escapar una ventaja de 2-0 ante América. Pese a ese tropiezo, suma 17 goles a favor y ocho en contra. En el Estadio Akron ha ganado tres partidos y perdido uno.

      Querétaro, por su parte, tiene 14 puntos y sigue en la pelea por un lugar en la Liguilla. Los Gallos Blancos no han perdido en sus cuatro salidas: acumulan tres victorias y un empate, con apenas dos goles recibidos.

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      ¿A qué hora y dónde ver Chivas vs. Querétaro? El partido está programado para este sábado 26 de septiembre a las 17:07 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por Amazon Prime Video y FOX One.

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