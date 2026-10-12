"Simón" se debilita a categoría 2; sigue alerta por lluvias

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El huracán Simón se debilitó este lunes a categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano, aunque mantiene la amenaza de fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Huracán Simón categoría 2 México

A las 09:30 hora local (15:30 GMT), el centro del ciclón se localizó a unos 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora.

El fenómeno, que horas antes se mantenía como huracán de categoría 3, se desplaza hacia el noroeste a seis kilómetros por hora, según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit y el sur de Sinaloa.

Además, se prevén rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora en Jalisco, así como de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de Nayarit y el sur de Sinaloa.

El SMN también advirtió de oleaje de entre cuatro y seis metros en las costas de Jalisco, que disminuirá durante el día, y de entre 2,5 y 3,5 metros en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa.

Las autoridades mantienen una zona de prevención por vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, y otra de vigilancia desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Asimismo, establecieron una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Primer muerto y daños materiales

El debilitamiento del ciclón ocurre después de que las autoridades mexicanas confirmaran este lunes la primera muerte asociada a Simón, una persona de 71 años que falleció tras el derrumbe de una barda en Chilpancingo, capital de Guerrero.

El fenómeno también ha provocado inundaciones y daños en viviendas, comercios y carreteras de distintos estados del Pacífico mexicano.

En Colima, las autoridades reportaron afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios, aunque descartaron víctimas mortales.

El SMN prevé que Simón continúe su desplazamiento hacia el noroeste, con riesgo de nuevas lluvias intensas en Nayarit y Sinaloa durante los próximos días.

Las autoridades pidieron a la población seguir los avisos meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil ante la persistencia de condiciones peligrosas.