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Condena Sheinbaum represión en protestas de Jalisco

La mandataria federal recordó que el exgobernador incumplió con recursos para la presa "El Zapotillo"

Por El Universal

Octubre 12, 2026 10:12 a.m.
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Claudia Sheinbaum / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum / Foto: El Universal

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      La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobernador Pablo Lemus debe explicar por qué utilizó gas lacrimógeno para reprimir la protesta de ciudadanos que exigieron resolver el problema de agua contaminada.

      "El gobernador de Jalisco tiene que informar sobre este tema, porque fue una decisión que ellos tomaron y tienen que informar las autoridades de Jalisco por qué tomaron esta decisión, y las personas detenidas y, al mismo tiempo, que den los nombres de todas las personas detenidas, nosotros no estamos de acuerdo con la represión", expresó.

      Comentó que Lemus planteó un esquema de financiamiento privado con el que su administración no está de acuerdo, porque representaría la privatización del servicio del agua.

      "El día de hoy tienen una reunión, parte del equipo del gobernador con la Comisión Nacional del Agua, nosotros con lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización del servicio del agua, y que en todo caso técnicamente resolvamos conjuntamente con recursos comunes el problema de la contaminación del agua en Jalisco, que es un problema y hay que atenderlo", expresó.

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      La Mandataria federal también acusó a Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, de no haber aportado recursos para que se terminara la presa "El Zapotillo", con la que podrían resolver la crisis de agua que vive la entidad.

      "Mencionaba el otro día que el presidente López Obrador hizo una presa muy importante, El Zapotillo, y quedó pendiente un ducto en donde también iba a invertir el gobierno de Jalisco, y finalmente no invirtió, ese es un proyecto que finalmente debe resolverse", comentó.

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