Clausuran el "Madness Club" por diversas irregularidades
Comercio detectó falta de autorización y presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Dirección de Comercio Municipal informó que llevó a cabo la clausura del establecimiento denominado "Madness Club".
Lo anterior, como parte de las acciones de inspección y vigilancia para garantizar el orden y la seguridad en los establecimientos comerciales.
Se informó que, durante la inspección, se detectó la realización de un evento con temática de Halloween sin autorización municipal, en el que además se cobraba el ingreso.
También, se detectó la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas de alta y baja graduación en su interior.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante estos hechos, se levantó el acta de inspección correspondiente y se determinó la clausura del establecimiento.
Clausuran el antro ´MOOD´ ante una descomunal reyerta
La pelea comenzó dentro del establecimiento y se extendió hasta la calle; no se reportaron personas detenidas
no te pierdas estas noticias
Clausuran el "Madness Club" por diversas irregularidades
Redacción
Comercio detectó falta de autorización y presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas
Por tentativa de homicidio, sujeto es aprehendido
Redacción
En un pleito registrado en la colonia Lomas Tercera Sección baleó a su rival
Choque en carretera deja dos muertos
Redacción
Impactaron una camioneta y un automóvil al circular por la Valles-Naranjo