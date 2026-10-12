Clausuran el "Madness Club" por diversas irregularidades

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La Dirección de Comercio Municipal informó que llevó a cabo la clausura del establecimiento denominado "Madness Club".

Lo anterior, como parte de las acciones de inspección y vigilancia para garantizar el orden y la seguridad en los establecimientos comerciales.

Se informó que, durante la inspección, se detectó la realización de un evento con temática de Halloween sin autorización municipal, en el que además se cobraba el ingreso.

También, se detectó la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas de alta y baja graduación en su interior.

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Ante estos hechos, se levantó el acta de inspección correspondiente y se determinó la clausura del establecimiento.