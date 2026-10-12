Detienen a Jesús Darío, integrante de "La Barredora"

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Elementos de Fuerzas Especiales del Ejército y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, detuvieron en flagrancia delictiva a Jesús Darío "N" y siete personas más en el Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones, Jesús Darío "N" es integrante de "La Barredora 24/7", vinculada al "Cártel Caborca", con presencia en Sonora y cuenta con una orden de aprehensión en esa entidad.

También es señalado por trabajar directamente para Carlos Alberto "N", jefe de la organización delictiva "Los Rugrats", afín a la facción "Mayo" Zambada del "Cártel del Pacífico".

La detención ocurrió en la colonia Casas Viejas, donde policías estatales detectaron a dos hombres que intercambiaban bolsas con posibles sustancias ilícitas. Al acercarse para realizar una inspección, los agentes localizaron dos armas largas calibre 7.62 por 39 milímetros, cuatro cargadores, cartuchos útiles, 120 dosis de una sustancia con características similares al cristal y 43 envoltorios con probable marihuana.

En el lugar también aseguraron un teléfono celular, dos mochilas y dos vehículos que podrían estar relacionados con actividades delictivas.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para continuar con las investigaciones, diligencias periciales y determinar su situación jurídica.