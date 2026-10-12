logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a Jesús Darío, integrante de "La Barredora"

Es integrante del grupo, vinculado al "Cártel Caborca", con presencia en Sonora

Por El Universal

Octubre 12, 2026 09:56 a.m.
A
Detienen a Jesús Darío, integrante de La Barredora
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Elementos de Fuerzas Especiales del Ejército y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, detuvieron en flagrancia delictiva a Jesús Darío "N" y siete personas más en el Estado de México.
      De acuerdo con las investigaciones, Jesús Darío "N" es integrante de "La Barredora 24/7", vinculada al "Cártel Caborca", con presencia en Sonora y cuenta con una orden de aprehensión en esa entidad.
      También es señalado por trabajar directamente para Carlos Alberto "N", jefe de la organización delictiva "Los Rugrats", afín a la facción "Mayo" Zambada del "Cártel del Pacífico".
      La detención ocurrió en la colonia Casas Viejas, donde policías estatales detectaron a dos hombres que intercambiaban bolsas con posibles sustancias ilícitas. Al acercarse para realizar una inspección, los agentes localizaron dos armas largas calibre 7.62 por 39 milímetros, cuatro cargadores, cartuchos útiles, 120 dosis de una sustancia con características similares al cristal y 43 envoltorios con probable marihuana.
      En el lugar también aseguraron un teléfono celular, dos mochilas y dos vehículos que podrían estar relacionados con actividades delictivas.
      Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para continuar con las investigaciones, diligencias periciales y determinar su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a Jesús Darío, integrante de La Barredora
      Detienen a Jesús Darío, integrante de La Barredora

      Detienen a Jesús Darío, integrante de "La Barredora"

      SLP

      El Universal

      Es integrante del grupo, vinculado al "Cártel Caborca", con presencia en Sonora

      UNAM inicia proceso de registro para más de 90 mil becas
      UNAM inicia proceso de registro para más de 90 mil becas

      UNAM inicia proceso de registro para más de 90 mil becas

      SLP

      El Universal

      Estudiantes pueden registrar su solicitud del 12 al 19 de octubre con apoyo de inteligencia artificial.

      Destacan la adopción ciudadana de árboles
      Destacan la adopción ciudadana de árboles

      Destacan la adopción ciudadana de árboles

      SLP

      El Universal

      Entre las especies con mayor arraigo social están los ahuehuetes

      Ataques a balazos dejan dos mujeres sin vida
      Ataques a balazos dejan dos mujeres sin vida

      Ataques a balazos dejan dos mujeres sin vida

      SLP

      El Universal